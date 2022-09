Måneskin anuncia el estreno de ‘The Loneliest’, su nuevo single

Måneskin se ha convertido en la banda de rock de moda con miles de fans alrededor del mundo. Desde que ganaran Eurovisión en 2021 se les puede considerar como un auténtico fenómeno de masas. Sumergidos en medio de una gira mundial destacando su paso por España y por Coca-Cola Music Experience han anunciado un nuevo sencillo sin previo aviso y para sorpresa de todos.

El nuevo single de la banda italiana llevará por nombre The Loneliest, eligiendo el inglés de nuevo como idioma para su nueva música. Este se podrá escuchar el 7 de octubre y ya está disponible para pre-ordenar en todas las plataformas digitales habituales.

Down these hearts’ depth.

THE LONELIEST out on October 7th. Pre-save / pre-add now: https://t.co/ZNBwI80Qky pic.twitter.com/w46pryjZhb

— MåneskinOfficial (@thisismaneskin) September 26, 2022