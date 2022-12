Kiko Hernández, colaborador de televisión, no ha dudado un solo segundo en estallar, como nunca, contra Ana María Aldón. Todo comenzó cuando en Sálvame Naranja Plus se emitieron unas imágenes de la exmujer de José Ortega Cano hablando de la tristeza que está sintiendo en esta etapa de su vida.

El tertuliano, mirando a cámara, quiso dirigirse a la participante de Mediafest Night Fever: “Eres un coñazo de tía”. Lejos de que todo quede ahí, Kiko Hernández ha querido ir mucho más allá: “Te has comido a Rosa Benito, te has comido a Belén Esteban. Quieres hacer el papel de todas y no te sale ninguno”.

Acto seguido, el madrileño quiso citar algunas de las tantas declaraciones de la diseñadora que le recordaban a la exmujer de Amador Mohedano: “Ahora dices que tu marido no te saca de casa, que tu marido no te lleva al cine y al teatro… ¡Nos importa una mierd* José Ortega Cano!”, exclamó.

Kiko Hernández reacciona a las palabras de Ana María Aldón: “¡Cállate ya! ¡Qué a gusto estábamos cuando estabas en silencio!”#yoveosálvamehttps://t.co/0U1elloVAR — Sálvame Oficial (@salvameoficial) December 20, 2022

Conforme avanzaba en su discurso, iba elevando su tono de voz: “Tú estás empeñada en contarnos tu vida que no nos interesa nada. ¡Aburres a las cabras! ¡No nos cuentes más tu vida!”. Por si fuera poco, Hernández fue más allá: ¡Cállate ya, Ana María! Qué a gusto estábamos cuando estabas en silencio”.

Acto seguido, el colaborador de Sálvame dedicó varios descalificativos a la exmujer de José Ortega Cano: “Qué plasta eres, ¡pesada!”. Lo cierto es que el madrileño aprovechó al máximo la oportunidad que se le presentó para despacharse en contra de la diseñadora. Recordemos que ella, el pasado viernes en Mediafest Night Fever, se derrumbó nada más acabar la actuación.

A Ana María le tocó interpretar Resistiré, y reconoció públicamente que se sentía muy identificada con la letra: “Me dicen que soy fría, pero quizás es porque me volví de hierro para endurecer la piel. La letra es mi vida”. Además, la andaluza quiso añadir algo más: “Me sale mucha rabia, me duele el pasado porque no ha cicatrizado, pero voy a poner de mi parte”.