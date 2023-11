Jorge Javier Vázquez se sincera sobre la «ansiedad» que le generaba su físico: «Me pesaba todos los días»

El presentador Jorge Javier Vázquez ha decidido irse a Río de Janeiro para disfrutar de un descanso tras la cancelación de su programa Cuentos chinos. Desde allí se ha sincerado acerca de sus inquietudes con su físico en su blog semanal en la revista Lecturas.

Ahora que está en un clima como es el de Brasil, ha querido reflexionar acerca del malestar que le causaba ir a la playa en España, el cual ha desaparecido gracias al anonimato del que disfruta en sus vacaciones al otro lado del charco. «Hace mucho que no voy a una playa en España. Con lo tímido que soy, me da vergüenza que me reconozcan tomando el sol y no tener escapatoria. Por eso disfruto tanto del anonimato en una playa donde sea posible confundirme con la gente», escribía.

Ha confesado que siempre le ha inquietado su físico y que era un asunto que le ha condicionado mucho en su día a día: «Antes pedía siempre en los hoteles una báscula. Me pesaba todos los días y estructuraba la jornada según el peso: hacía más o menos deporte, tenía más o menos miramientos con la comida. Me fastidiaba la idea de volver de vacaciones con algunos kilos de más y que me llamaran gordo. No solo me fastidiaba: me creaba ansiedad».

En este blog ha contado que se siente aliviado de saber que es un tema que no solo le inquieta a él: «La gran mayoría de guapos y guapas que he conocido esconden un complejo con alguna parte de su físico que al resto de la humanidad le parecería absurdo. Excepto a ellos. No conozco a nadie que se encante del todo. Que se acepte sí, pero ese es otro cantar».

Ahora, confirma que está mejor que nunca respecto a sus inseguridades, ya que tiene la tranquilidad de no tener que colocarse ante una cámara. Jorge Javier Vázquez ha tranquilizado a sus lectores diciendo que, ahora que está de vacaciones sin ningún proyecto planeado, está llevando este tema más tranquilamente.