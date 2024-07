Jorge Javier Vázquez responde tras el vídeo con Rocío Carrasco: «Me hackearon el móvil unos turcos»

Cuando parecía que Jorge Javier Vázquez y Olga Moreno podían tener una relación cordial durante las semanas que tengan que verse en Supervivientes All Stars, un gesto del catalán lo ha cambiado todo. Después de protagonizar un vídeo con Rocío Carrasco -enemiga número uno de Moreno-, ha salido a dar respuesta a todas las críticas que ha recibido con un nuevo vídeo lleno de sarcasmo.

En el primer vídeo, que se grabó con motivo de las dos representaciones en Madrid Rocío Jurado, el musical en Madrid, se puede ver al presentador preguntando a Rocío Carrasco y a Anabel Dueñas qué estaban haciendo, a lo que ellas responden teléfono en mano que votar. «Recordad que no es para expulsar», les advierte, por lo que ellas entonces deciden cambiar el voto.

Jorge Javier se acaba de marcar el que va a ser su mejor STORY por muchos años. Rocio Carrasco haciendo como que vota para expulsar a OLGA. Fantasía pura. pic.twitter.com/pqVqCDEPCt — COMENTO TV 📺✈️ 💫 (@comentemostele) June 30, 2024

Aunque no se pronuncia en ningún momento el nombre de Olga Moreno, cualquier aficionado al mundo del corazón y de los realities sabe perfectamente que se trata de un dardo hacia la ex mujer de Antonio David Flores. Como era de esperar las opiniones y las críticas por tomar parte del resultado del programa que él mismo presenta no han tardado en llegar.

Horas después, y sabiendo perfectamente la polémica creada, ha publicado un nuevo vídeo en el que ha comenzado pidiendo disculpas, pero nada más lejos de la realidad. El catalán ha tirado de humor y ha recuperado uno de los grandes capítulos de la serie Paquita Salas, en la que un error en redes sociales se decide arreglar justificando que todo había sido por culpa de un hackeo.

Estoy chillando con Jorge Javier Vázquez y su sarcasmo JAJAJAJAJAJAJAJA pic.twitter.com/yYA7Uo4zAQ — • TodoSalseO • ♂🏳️‍🌈 (@TodoSalseos) July 1, 2024

«Hola, buenas, estoy consternado. El story que habéis visto con Anabel Dueñas y Rocío Carrasco no es lo que parece. Me hackearon el móvil unos turcos y… bueno, lo que habéis visto es fruto de la Inteligencia Artificial», ha dicho recordando la mítica frase del personaje de Noemí Argüelles, a la que dio vida Yolanda Ramos en la ficción de Los Javis.

Pese a que no es nada sorprendente por parte de Jorge Javier Vázquez, muchos espectadores ya han puesto el grito en el cielo después de comprobar que el presentador pide abiertamente el voto para eliminar a una concursante. De esta forma se desvirtúa por completo el concurso y el conductor se sale de sus funciones, que no son las de ayudar o perjudicar a ninguno de los participantes, al menos de forma intencionada.

No hace falta recordar que Olga Moreno y el presentador no tienen buena relación desde la emisión de la docuserie de Rocío Carrasco, aunque en el pasado fue muy distinto. Mientras Antonio David Flores fue colaborador de Sálvame, la malagueña acudió varias veces como invitada al Deluxe, donde su complicidad con Jorge era evidente, pero todo cambió tras el testimonio de la hija de Rocío Jurado y de su paso por Supervivientes 2021, donde fue ganadora y el presentador evitó tener que dar su nombre como ganadora con una baja de última hora.