No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso del tiempo, ‘Inocentes’ se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito está cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que cada vez son más las personas que están completamente enganchadas a esta historia.

El pasado lunes 28 de febrero tuvimos la oportunidad de disfrutar de una nueva entrega de ‘Inocentes’. De esta manera, hemos visto cómo la familia está verdaderamente feliz por el regreso de Han a casa. Lejos de que todo quede ahí, ha comenzado la cuenta atrás para la boda de Gülben y Esat.

Por ese mismo motivo, Hikmet ha insistido en que vayan a ver cuanto antes a la familia de Esat, ya que es el momento de formalizar su situación. Safiye ha experimentado un enorme estrés al ser consciente de la cantidad de gente que ha ido a casa. Sea como sea, todo merece la pena por la cara de felicidad de Gülben.

El reencuentro más esperado entre Safiye y Naci ➡ «Ahora que has vuelto, ya no me importa nada más». 😍 ❤ #Inocentes28Feb https://t.co/5bSJsrMsJ8

— antena 3 (@antena3com) March 1, 2022