‘Inocentes’, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito está cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que cada vez son más las personas que están completamente enganchadas a esta espectacular historia.

El pasado martes 22 de febrero tuvimos la oportunidad de disfrutar de una nueva entrega de ‘Inocentes’. De esta manera, fuimos partícipes de cómo Gülben tenía la esperanza de que Han no iba a dejarles solos en un momento tan complejo para la familia. Es entonces cuando, de un momento a otro, toma una de las decisiones más importantes de su vida.

Para poder hacerlo efectivo, tiene que verse las caras con Han. Lo que Gülben no esperaba es que, al regresar a casa, se iba a topar con una inesperada sorpresa. Rüya ha descubierto que Neriman no logró matricularse en la universidad, así que decide tomar la iniciativa en este asunto. ¡Y no le ha importado que estuviera fuera de plazo!

Una Gülben segura de sí misma y dispuesta a luchar por su amor, ha sorprendido a Esat con sus palabras. 💘 #Inocentes22Feb https://t.co/kkOlPAev9T — antena 3 (@antena3com) February 22, 2022

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurrirá en la nueva entrega de ‘Inocentes’ que podremos ver esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. De esta manera, podremos ver cómo, mientras la familia se encontrará realmente feliz por el regreso de Han al hogar, comenzará una nueva cuenta atrás.

En esta ocasión, para el matrimonio de Esat y Gülben. Hikmet será el que insista en que vayan a ver a la familia del joven para hacer oficial el compromiso lo antes posible. Safiye experimentará muchísimo estrés al ver cómo gente extraña va a llegar a su casa. Por eso se preocupará, y mucho, por ver cómo preparará todo a tiempo.

Finalmente, seremos partícipes del día de la pedida de mano. Gülben no dudará un solo segundo en llevar a cabo un plan absolutamente imposible para pasar esa noche mágica sin que suceda ningún tipo de incidente. Lo que no imaginará es que, precisamente ese plan, le traerá muchísimos problemas. No te pierdas la nueva entrega de ‘Inocentes’, esta noche a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.