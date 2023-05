Estos son los tres invitados estrella de ‘El Hormiguero’ de hoy martes

Después de una semana que ha comenzado de manera accidentada por la operación de Pablo Motos, El Hormiguero continúa recibiendo a grandes invitados en el plató para hablar de sus nuevos proyectos profesionales.

El programa recibirá a parte de los actores que forman parte de Upa Next, la serie que se acaba de estrenar en Atresplayer Premium. Como muchos pueden imaginar, se trata de la secuela de la mítica Un paso adelante, que triunfo a principios de los años 2000 en Antena 3.

El éxito llegó a sobrepasar la televisión y se creó un grupo musical que consiguió triunfar en giras y discos en plena explosicón del fenómeno Operación Triunfo. 18 años después de aquel éxito, las puertas de la escuela de Carmen Arranz se vuelven a abrir para recibir a nuevos alumnos.

No faltarán en ella algunos de los actores de la oroginal como Mónica Cruz, Miguel Ángel Muñoz y Beatriz Luengo. Ellos tres se reunirán para tratar de buscar nuevos talentos para un musical después de años sin verse y completamente alejados.

Las vidas les volverán a unir en la escuela y esta vez acudirán como profesores para ayudar a nuevos jóvenes talentos. Los tres invitados de El Hormiguero hablarán de su experiencia en este curioso reencuentro que hará las delicias de los fans.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de UPA Next (@upa_next)

Pablo Motos continuará portando su brazo en cabestrillo después de la operación de urgencia a la que tuvo que ser sometido. Como ya explicó, su lesión le ha provocado la rotura del 90 % del triceps, pero eso parece que no le impedirá continuar con su labor al frente del programa en los próximos días.

«Me he roto el 90% del tríceps y me han tenido que operar de urgencia. Al salir de la anestesia, sin saber muy bien dónde estaba, mi mujer me dijo que me pusiera de pie y me hizo esta foto. Ahora me llama “Supermanco”. Esta noche os cuento todo. Vaya susto», anunció en su cuenta de Instagram.