Habla sin pelos en la lengua sobre su cita en ‘First Dates’: «Lo veo paradito»

First Dates continúa su andadura por la parrilla televisiva. Tras casi nueve años en pantalla, el formato se ha convertido en una de las opciones más recurridas por muchos solteros a la hora de encontrar el amor. De esta manera, recientemente, los espectadores del formato tuvieron la oportunidad de conocer a Carla, una estudiante de diseño gráfico originaria de Málaga. Y es que, tras varios fracasos amorosos, la joven decidió probar suerte en el programa de Cuatro. «Siento que en mi generación ya no existe compromiso o respeto», dijo en su presentación. Así pues, cansada de que los chicos de su edad jueguen con ella, se suele fijar en hombres mayores porque son «más maduros».

Ante ello, la organización del programa se puso manos a la obra y le concretó una cita con Daniel. El soltero es un agente financiero gallego que reside en Madrid y tiene 10 años más que ella. Pero, aunque Carla buscaba un hombre mayor, la diferencia de edad le pareció excesiva. «Es la primera vez que conozco a un chico que me superara en 10 años», confesó sorprendida. Pero, no fue la única a la que la diferencia de edad le echó para atrás. «La diferencia de edad es grande y estamos en puntos bastante distintos», señaló Daniel, por su parte. Eso sí, a pesar de ello, los solteros aceptaron seguir conociéndose.

Tras pasar a la mesa del restaurante de First Dates, los candidatos comenzaron a hablar de diversos temas con el objetivo de descubrir si compartían gustos en común o no. Pero, no hubo suerte. Mientras que al gallego le encanta el rock o el flamenco, la malagueña es seguidora de un tipo de música completamente diferente. Además, él se presenta como una persona muy deportista y ella no.

«No me gusta nada ir a un gimnasio. Me gusta que los chicos se cuiden, pero no me gusta que estén todo el día haciendo deporte», indicó la soltera. Asimismo, y respecto a su pasado amoroso, Carla le explicó que sus ex parejas habían pasado por su vida antes de los 18 años. Un dato que al comensal no le hizo mucha gracia, pues consideró que era inmadura.

Carla se muestra contundente con su cita de ‘First Dates’: «Llamadme tradicional»

«Se nota que ha tenido relaciones siendo muy joven», subrayó Daniel. Posteriormente, antes de dar paso a la decisión final, Carla quiso saber cómo era su cita en la intimidad. «Soy la hostia», le dijo él. Una aparente seguridad que no terminó de convencer a la estudiante. «Yo lo veo paradito. Y cuando una persona se las da de algo, significa que es todo lo contrario», expresó.

Al concluir el encuentro ninguno de los dos quiso tener una segunda cita. La falta de química fue el detonante entre la pareja, además de la diferencia de edad. Pero, Carla, por su parte, sumó el gesto que tuvo el soltero con ella. Pues, no la había invitado a cenar. «Llamadme tradicional», comentó.