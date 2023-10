«Se te ve la teta»: un soltero de ‘First Dates’ advierte de un descuido a su cita

El prime time de las noches en Cuatro continúa recibiendo, como no podía ser de otra manera, a uno de sus programas más icónicos. First Dates aterrizó el pasado martes 10 de octubre en la cadena y lo hizo de la mano de sus nuevos solteros. Un encuentro donde los espectadores pudieron ser testigos de citas como la de Estefanía e Ignacio.

«He tenido tres relaciones serias, la última incluso con boda preparada para mayo, pero me fue infiel. Aún sigo teniendo dos vestidos reservados», le explicó la comensal a Carlos Sobera. «Con mi primera pareja también me iba a casar, pero después de 9 años juntos la relación se desgastó. Es que en el amor soy detallista, pero muy poco romántica», admitió.

Su cita de la noche fue Ignacio, quien confesó ser también un poco distante en el ámbito romántico. «No me gusta que estén siempre abrazándome o dándome besos, soy más de que cada uno tenga su espacio», señaló. La primera toma de contacto entre los solteros podría calificarse como positiva, pero hubo uno que quedó más encantado con su acompañante que el otro.

«Me ha gustado mucho, sobre todo por sus ojos, que eran marrones y me encantan de ese color. También me he fijado en sus manos y me han encantado», admitió Estefanía. A lo largo de la velada, ambos apostaron por conocerse un poco más y hablar de sus aficiones, entre las que compartieron el gusto por viajar y bailar.

Fue, precisamente, tras mencionar lo del baile que el restaurante de Cuatro sorprendió a sus solteros poniendo un poquito de música. Estefanía no pudo evitar su emoción y se animó a adentrarse en la pista de baile, pero Ignacio tuvo que parar su efusividad porque estaba teniendo un pequeño descuido.

«Se te ve la teta…», le dijo el barcelonés. Unas palabras que hicieron que la soltera se colocara rápidamente el tirante de su camiseta. «Tiene buen cuerpo, pero la cara no me ha terminado de convencer, a lo mejor era el maquillaje…», señaló el joven frente a las cámaras de Cuatro.

Al concluir la velada, en la decisión final de First Dates, Estefanía lo tuvo claro. «Tenemos cosas que conocer el uno del otro», dijo tras dar su rotundo sí a una segunda cita. Sin embargo, y desafortunadamente, Ignacio no opinó lo mismo. «No he notado chispa», destacó, cerrando con ello la puerta a un segundo encuentro.