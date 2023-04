‘First Dates’: Carlos Sobera, en shock ante la inesperada reacción de esta comensal

Tristemente el amor no surge entre todos los comensales de First Dates. Una soltera ha cumplido un sueño en el restaurante, pero finalmente ha rechazado a su cita porque no le había terminado de gustar.

Fina ha llegado al programa y no ha podido evitar caer rendida ante Carlos Sobera. De hecho, hasta se ha abrazado al presentador ante la sorpresa de este. Todo ello con mucha dulzura eso sí, como los pastelitos que ha traído. Sin embargo, ha hecho una advertencia: “Cuando tengo que ser dulce, lo soy y si no soy un escorpión como mi horóscopo”. También ha contado que sufrió encefalitis por culpa del estrés y a partir de ese momento el trabajo dejó de ser el centro de su vida. “Estuve dos meses en el hospital, no me acordaba de nada”, ha explicado sobre este episodio.

Su cita ha sido Paco, cuya pasión de toda la vida ha sido el deporte. La primera impresión que se ha llevado de su acompañante ha sido muy buena y la ha visto como “un encanto de mujer”, cosa que ha hecho que tenga muchas ganas de conocerla. Los dos son de Alicante y han brindado antes de sentarse en la mesa con mucho respeto.

Fina ha visto el momento perfecto para ofrecerle una magdalena y el soltero le ha contado que a él también le gustaba cocinar, pero que cuidaba mucho su alimentación. Ella ha aprovechado para contarle lo de su encefalitis: “Es un herpes en el cerebro”, ha explicado. Perdió la memoria por completo, hasta lo más básico como leer, escribir o conducir. “Cuando llegué a mi casa no reconocía nada”, ha añadido.

En cuanto al motivo por el que han venido a First Dates, el alicantino lleva diez años divorciado y siente que las mujeres solo se le acercan por interés. Por ese motivo se ha quedado tan prendado de la forma de ser de su compañera de velada. Ella por su parte lleva cuatro años separada y ha desvelado que su mayor sueño hubiera sido “cantar y bailar”, pero que no pudo hacerlo nunca.

El programa le ha dado la oportunidad a Fina de cumplir su sueño cuando le han invitado a que bailara y cantara a su gusto con la canción Volver a empezar sonando de fondo. “Salgo con la autoestima recuperada”, revelaba la comensal a las cámaras. En la decisión final, Paco ha estado más que dispuesto a seguir conociendo a la alicantina porque le ha gustado mucho. Tristemente ella le ha dicho que no había sentido la atracción física que iba buscando y no ha querido la segunda cita.