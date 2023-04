‘First Dates’: Belén reconoce que no le excita su cita y que necesita “un poco más de furor uterino”

En el programa First Dates todo es posible, desde parejas que encuentran el amor nada más verse, a las que se rechazan sin apenas haber podido disfrutar de la cita o comensales que no encuentran la atracción sexual que están buscando. Esto es lo que le pasó a Belén quién no vio nada de excitación en Cristian, su cita de esa noche.

Cristian es de Guinea Ecuatorial, dispuesto a encontrar el amor en una persona con la que pasar el resto de su vida. El joven le contó a Carlos Sobera que cuando tenía cuatro años sufrió una pérdida de audición y viajó hasta España para buscar una solución a su enfermedad, finalmente la encontró. Actualmente lleva un implante en el oído que le permite llevar una vida de lo más normal y tiene muchas ganas de compartirla con alguien.

Sus pasiones son el baloncesto, el baile y ver videos de superación. Por la puerta entraba Belén, una chica bastante extrovertida que está buscando a alguien que desprenda mucha energía sexual, pues para ella es el aspecto más importante. Durante la cena los dos se interesaron mucho en saber cuáles eran los orígenes y las aficiones de ambos, Belén le comentaba que quería a alguien tierno, que sepa comunicarse bien, pero sobre todo que le encantara el sexo.

Sin embargo, la buena conexión que estaban sintiendo se rompió cuando Cristian comentó que no le gustaban ni le parecían bien los juguetes sexuales para chicas, pues cree que es una forma de denigrar al hombre y hacerle sentir que no vale para nada. Fue ahí donde Belén se dio cuenta de que no era la persona indicada para ella: “No me ha puesto nada, cero, menos veinte. Necesito algo más de furor uterino”, le decía a la hora de tomar la decisión final.