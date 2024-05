Emma García para los pies a un colaborador de ‘Fiesta’ tras su comentario sobre Nebulossa

Tras la final de Eurovisión 2024, donde la candidatura española ha terminado en el puesto 22, la edición del domingo de Fiesta ha comenzado, como no podía ser de otra manera, al ritmo de Zorra. Esto ha provocado que Emma García y sus colaboradores tuvieran un debate sobre la letra de Zorra y lo que pasó en Malmö durante la celebración.

Nada más arrancar todo el plató comenzaba con gran alegría pese al batacazo en votaciones, pero Aurelio Manzano y Carmen Borrego se dejaban notar y no bailaban junto a sus compañeros. La más orgullosa de lo conseguido por el grupo alicantino ha sido Amor Romeira, que ha comenzado dando su opinión sobre la final y el ganador, el cantante suizo Nemo: «Eurovisión siempre ha sido transgresor y una vez más luce la transgresión y este año ha ganado una persona no binaria». En su argumento, la canaria aseguraba que desde 1972 esto ocurre gracias a la victoria de Dana Internacional, aunque eso ocurrió realmente en el año 1998.

Sobre la transgresión, la presentadora vasca ha querido dejar claro que está contenta con el resultado, pero con algunos peros. «A veces hasta demasiado. Que ya es un Eurovisión demasiado… Entenderme que ya sabéis como soy yo de abierta y de todo. Pero a veces quiero algo un poco más», ha dicho pidiendo algo más de música y menos espectáculo.

A partir de ese momento se ha abierto un debate entre todos los colaboradores en el que cada uno ha dado opiniones distintas sobre el festival y el camino que lleva, pero siempre poniendo en valor el mensaje de Zorra. Tras unos minutos, Aurelio ha irrumpido en el plató parando todo para dar su opinión, mucho más contundente que las demás.

«Hemos hecho el ridículo. Hemos hecho el absoluto ridículo. Que se diga: ‘Qué maravilla’, cuando hemos quedado de los últimos cuatro», ha arrancando ante la sorpresa de todos, que no opinaban los mismo. «No te vengas arriba», le advertía Emma García antes de dejarle continuar su discurso.

«No hay ninguna reivindicación. Zorra seguirá siendo Zorra aquí, en Japón y en Italia, no hay ninguna reivindicación. No lo utilicéis como bandera, porque no es así. Hemos hecho el ridículo en Europa, no nos han votado más que treinta personitas y ahora en el aeropuerto seguro que habrá otras 20 personas», ha continuado muy indignado.

«Vamos a tener la fiesta en paz. Ellos estuvieron muy bien… salieron, disfrutaron, pero no han hecho quedar como unos ridículos», ha sentenciado. Eso ha provocado que el resto de colaboradores se echasen encima de él, echándole en cara que no apoyase al grupo español, pero el periodista no se ha quedado callado y ha seguido con su discurso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Aurelio Manzano (@byaureliomanzano)

«No por ser españoles hay que apoyarles, si lo han hecho mal lo han hecho mal y el jurado ha hablado», ha seguido antes de Emma García le cortase ante la llegada de Mónica Vergara, que también quería hablar. «Que estés de pie no te da el turno de palabra», pero él ha seguido.

Por último, Aurelio ha insistido en que no por ser españoles hay que darles apoyo, agarrándose de nuevo a que «el jurado ha hablado» y que por eso habían quedado entre los último cuatro de la clasificación. En ese momento Luis Rollán ha explotado y le ha dejado claro que cree que está muy equivocado: «Una canción que tiene 16 millones de reproducciones no está mal hecha».