Emma García, obligada a parar los pies a un colaborador de ‘Fiesta’: «Déjalo ya»

La tarde del domingo en Fiesta ha estado marcada por una exclusiva relacionada con Tamara Falcó y la pérdida de un objeto de valor que seguramente esté buscando. Esto ha dado pie a que Pipi Estrada, colaborador del programa, haya contado una anécdota que Emma García ha decidido que dejase de contar tras dar algunos detalles.

Todo comenzaba cuando el ex concursante de Supervivientes daba un adelanto de la información y el resto de colaboradores comenzaron a pensar que podría tratarse del anillo de compromiso que le regalo Íñigo Onieva y que está valorado en 14.5000 euros. Esto hizo que el periodista deportivo recordarse un incidente que tuvo con su alianza de casado.

Pipi Estrada solo ha estado casa una vez, con Teresa Viera, con la que contrajo matrimonio en el año 1978. Precisamente, la alianza de aquella boda la perdió durante un viaje a Estados Unidos en el año 1994 para cubrir el mundial de fútbol que se celebró allí.

Todo ocurrió durante un día libre, que aprovechó para conocer la ciudad de Nueva York dando un paseo que le llevó a un lugar que no era precisamente un estadio de fútbol. «Se me hizo de noche y me metí en un lugar donde… Pues había lucecitas», ha comenzado a contar mientras sus compañeros se echaban las manos a la cabeza.

«El anillo no lo llevaba en el dedo, lo llevaba en una cadena colgada. Entré y bueno, la verdad, ya sabes lo que pasa en esos sitios», ha seguido explicando ante el asombro de que esta anécdota estuviese sonando en un programa de televisión. Son entrar en demasiados detalles sobre lo que allí dentro ocurrió, recordó que fue allí donde perdió de vista su alianza: «En ese momento, que pasa lo que pasa, cuando llego al hotel digo ‘Madre mía, no tengo la cadena ni el anillo’».

Al ser preguntado, Pipi recordó que en aquel momento llevaba 15 años casado, momento en el que una de sus compañeras bromeó diciendo que después de aquelló habría durado solo un minuto más, pero no fue así. El periodista consiguió salvar la situación echando mano de la ayuda de un amigo.

Debido a que se trataba de un anillo bastante sencillo de encontrar y que solo contaba con la fecha de la boda, pudo pedir a un amigo que le buscase uno exactamente igual para poder salir airoso de este asunto. «La noche que llegué a mi casa, dormí vestido para que no me viesen el cuello. Hasta que a la mañana siguiente me fui a la joyería, me dieron el anillo y me lo puse», ha comentado para rematar así la anécdota.

Mientras el público en las gradas no podía dejar de reír, Emma García no ha salido de su asombro y le ha pedido al periodista que no contase más: «Déjalo ya». Preguntado por si esto lo sabía su ex mujer, Pipi ha confesado: «No lo he contado nunca. No he tenido el valor de contarlo, lo que pasa es que ya me he hecho un poco más sinvergüenza y lo cuento».

Emma García decide que pare

Finalmente, el programa de Telecinco ha contado que lo que había perdido Tamara Falcó nada tenía que ver con su anillo de compromiso, ya que es su cartera lo que se ha extraviado. Por suerte la perdió durante un vuelo a Málaga y podrá recuperarla debido a que, siempre según Kike Calleja, está en una caja fuerte del aeropuerto de Madrid.