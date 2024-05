La reacción de Emma García en ‘Fiesta’ al saber que aparece en la nueva novela de Carme Chaparro

Fiesta continúa llenando las tardes del fin de semana de Telecinco y este sábado ha tenido como invitada a Carme Chaparro, presentadora de Cuatro, pero que esta ocasión acudía como escritora. Emma García ha descubierto que es una de las protagonistas de Castigo, como se titula el libro.

La catalana ha comenzado su entrevista explicando que la idea de esta novela le vino cuando iba en el coche de camino a llevar a sus hijas al colegio mientras escuchaba un programa de radio, pero no acabaron ahí las confesiones. «Bueno, sales tú enferma. Sale este plató, ahora te lo cuento», ha contado a su compañera, que no sabía nada de que un personaje estaba inspirado en ella.

Emma García no sabía nada

Intrigada por lo que acababa de escuchar, ha García ha querido saber más de este asunto. «Yo me imaginé que un día estabas enferma, entonces no podías presentar», una trama que lleva a que el equipo ponga frente a las cámaras a una de las redactoras, que hasta ese momento no había presentado nunca, por lo que las órdenes eran solo seguir el guion y mantener la compostura.

Mientras se desarrolla el programa, en el público se produce algo completamente inexplicable, ya que entre los asistentes hay seis chicos que sacan unos martillos, lo que da a pensar que ocurre algo grave ante las cámaras. En ese momento, la presentadora de Fiesta ha dado gracias de haber estado enferma en esta ficción, ya que en el libro de Chaparro esa presentadora se convierte en lo más comentado del momento.

Tal y como han explicado, en esta novela se desvelan muchos de los secretos que solo los que trabajan en la televisión conocen, ya que son cosas que pasan fuera de los platós y que solo saben los que se encuentran en los despachos de los directivos. «Yo cojo al espectador y, en vez de ponerlo enfrente de la tele, lo pongo encima, como si fuese Dios», ha destacado Chaparro.

En esta novela se cuentan los entresijos de las decisiones de las grandes cadenas para poner y quitar presentadores de los programas e incluso los contertulios, que viven situaciones de tensión tras el calor de las discusiones. De esta manera, además de un crimen ficticio, la presentadora de informativos saca a la luz muchas de las cosas que no se conocen de la pequeña pantalla.

Emma García ha interrumpido en varias ocasiones a su entrevistada, reprochándole que estuviera enferma en esta novela. «Me podías haber sacado sana y rebuena», ha bromeado la presentadora de los fines de semana, que no tenía ni idea de que salía en este libro pese a que su hermano es gran fan de las novelas de Chaparro.

¿Dónde está ahora Carme Chaparro?

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Carme Chaparro (@carmechaparro)

Desde que dejase su etapa en Cuatro al día, la presentadora apenas ha salido en algunos espacios puntuales de Mediaset, aunque sí que se sabe que estaba trabajando en un nuevo formato para Telecinco. Pese a que durante el verano y periodos festivos ha regresado a informativos como sustituta, en los últimos años se ha centrado en su carrera como escritora. Eso parece que cambiará en septiembre de 2024, ya que está trabajando en un programa matinal para Telecinco de corte informativo.