Dani Fernández lanza ‘Solo tienes que avisar’ como nuevo sencillo

Dani Fernández está de vuelta. El artista se encuentra en medio de su gira de verano por muchos de los festivales más importantes de nuestro país, compaginando la carretera con los días en el estudio trabajando en su tercer álbum de estudio. Un gran momento profesional que se une al momento tan dulce que vive a nivel personal.

Tras haberse dado el «sí quiero» el año pasado con Yarea Guillén, hace unos meses la artista anunció que estaba embarazada. De esta forma, antes de que se termine el año, Dani Fernández y Yarea se convertirán en papás de su primer hijo. Y a pesar de que ambos son muy discretos con su vida personal, el artista ha querido hacer una excepción.

A través de sus redes sociales, este jueves sorprendió a sus fans al anunciar que este viernes vería la luz Solo tienes que avisar, una canción muy especial. No se trata de un adelanto de su nuevo disco, sino de una canción dedicada a su futuro hijo o hija. Un tema ya disponible en todas las plataformas digitales que como era de esperar, ha conquistado a todos sus fans.

Como os he contado muchas veces, el único lenguaje que se me da bien es la música. Hoy a las 00:00 os canto que me cambia la vida. La compuse hace un mes y va dedicada a mi futura persona favorita. No es un adelanto de mi nuevo disco, es solo la vida abriéndose paso. pic.twitter.com/sl1AYrKRy1 — Dani Fernández D. (@DaniFdez) July 20, 2023

“Como os he contado muchas veces, el único lenguaje que se me da bien es la música. Hoy a las 00:00 os canto que me cambia la vida. La compuse hace un mes y va dedicada a mi futura persona favorita. No es un adelanto de mi nuevo disco, es solo la vida abriéndose paso”, escribió Dani Fernández a través de sus redes sociales antes del lanzamiento de su nueva canción.

Una vez más, el intérprete de Clima Tropical vuelve a utilizar la música como medio para expresar sus sentimientos. En esta ocasión, tras haberle dedicado muchas canciones a su pareja, Yarea Guillén, el artista ha compuesto una canción dedicada al bebé que están esperando, su “futura persona favorita”, como escribió a través de sus redes.

Como era de esperar, la nueva canción de Dani Fernández ha tenido una gran acogida en todas las plataformas. Un tema que desde ya se convierte en uno de los más especiales desde sus inicios en la música, debido a la historia detrás, pues el artista y su mujer están a punto de conocer a la personita que cambiará sus vidas para siempre.