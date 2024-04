La brutal reacción de una soltera de ‘First Dates’ tras su cita: «Me hago monja»

Por mucho que el equipo de First Dates intente presentarle a sus solteros su pareja ideal, hay ocasiones en las que las cosas no salen según lo esperado. El popular programa de citas a ciegas presentado por Carlos Sobera se ha convertido en la opción favorita de muchos personas que andan en busca de su media naranja, algo que los espectadores presencian cada noche.

Fue así como el público de Cuatro conoció a Jacobo, un repartidor de 44 años de Alicante, que llegó con muchas ganas de encontrar a su mujer ideal. «Me llaman el último mohicano. Soy motero al 100%, de hecho no tengo coche. Llueve o truene voy en moto», dijo en su presentación.

Su cita fue Anahí, una teleoperadora de 38 años de Valencia. «Siempre cuando he entrado en algún lugar, he llamado la atención y me han mirado. Pero yo lo que quiero no es que me miren, es que me quieran», afirmó a las cámaras del show de Cuatro. El primer encuentro de los solteros no fue el esperado, pues no hubo una reacción unánime de agrado.

«Buen chasis, buena línea y potencial», dijo Jaboco tras conocer a su cita. Pero, el problema llegó con Anahí, quien no pudo opinar lo mismo de su acompañante. «No me ha gustado nada, cero (…) Yo lo veo y me tira para atrás, así de claro», dejó claro la mujer. Tras ello, los comensales pasaron a la mesa para conocerse mejor y descubrir si compartían algún gusto o afición en común.

En la mesa, la soltera se percató de que Jacobo tenía los brazos llenos de tatuajes. Debido a ello, le contó que ella «solo tenía uno en el culete» del conejito de Playboy que se hizo a los 19 años. «Me gustaría verselo, sí, ¿por qué no?», confesó el soltero al equipo de First Dates. Pero, Anahí no tardó en dejar claro que lo suyo no eran los tatuajes. «Si no llevo tatuajes es porque no me gusta. Lo respeto», comentó.

Anahí en First Dates: «Yo antes de meterme en la cama con este, me hago monja. Ni con un palito»

Pero, por mucho que intentaron encontrar puntos en común, fue imposible. La soltera admitió que las motos tampoco eran lo suyo. «Hace tiempo que no subo, la verdad. Siempre me han dado respeto porque es un poquito más peligroso, no es como un coche», confirmó. «¡Yo no subo en moto, a mí no me gusta! Si me gustara, tendría una», le dijo luego a las cámaras.

Pero, el desagrado de Anahí con su cita no cesó. Jacobo no era para nada el tipo de hombre que buscaba, por lo que no tuvo reparos en decir lo que pensaba. «Me parece genial para otro tipo de chica pero para mí, no (…) No hay ni chicha ni limonada (…) Yo antes de meterme en la cama con este, me hago monja. Ni con un palito», declaró.

Al concluir la velada, en la decisión final de First Dates, no hubieron sorpresas. Mientras Jacobo confesaba querer tener una segunda cita con Anahí porque se había sentido muy cómodo, ella no opinó lo mismo. «Esa chispa que te ha faltado, con otro perfil, lo vas a sacar. Eres diferente a mí», sentenció la soltera.