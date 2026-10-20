Audiencias ayer, 19 de octubre: ‘Horizonte’ (12,2%) supera a ‘La Revuelta’ (10,5%) gracias a Ayuso

Horizonte vuelve a ser el gran protagonista de la noche del lunes 19 de octubre. El espacio de Iker Jiménez firmó un 12,2% y 1.500.000 espectadores en Cuatro con la entrevista a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. El espacio volvió a superar a La Revuelta, que se quedó en un 10,5% y 1.284.000. Mientras, El Hormiguero siguió liderando en solitario con un 15,4% y 1.876.000 sin que sus rivales pudieran alcanzarle. En la segunda parte de la noche -el mal llamado prime time—, la serie turca En tierra lejana marcó su mejor cuota en lunes con un 14%. Lo más visto del día fue Antena 3 Noticias 2, con 2.363.000 espectadores y un 19,5%.

‘El Hormiguero’ manda y ‘Horizonte’ vuelve a superar a ‘La Revuelta’

El Hormiguero, con Pepe Navarro y Florentino Fernández como invitados, alcanzó un 15,4% y 1.876.000 espectadores, su tercer mejor dato de la temporada y el más alto desde el 14 de septiembre. Horizonte, de Iker Jiménez, marcó un 12,2% y 1.500.000, un registro conseguido gracias a la entrevista a Isabel Díaz Ayuso, que vuelve a ser un imán para la audiencia de Cuatro. Jiménez y su equipo se confirman como la gran alternativa a El Hormiguero en las noches. Detrás quedó La Revuelta, en La 1, con John McEnroe y Martín de la Puente como invitados, con un 10,5% y 1.284.000.

First Dates fue cuarto con un 8,9% y 1.100.000 espectadores. Después se situaron El Intermedio (6,1% y 761.000) y Cifras y letras (4,6% y 592.000).

‘En tierra lejana’ firma su mejor lunes en Antena 3

En el prime time, En tierra lejana alcanzó un 14% y 924.000 espectadores. Es su mejor cuota en lunes en su horario habitual y su episodio más visto desde el 7 de abril, tras subir 1,2 puntos respecto a la semana anterior. En estricta coincidencia (de 23:26 a 1:08 horas), superó a La isla de las tentaciones, con un 12,6% y 826.000, y a MasterChef Celebrity, con un 10,5% y 689.000.

El reality de Telecinco subió 1,6 puntos respecto al pasado lunes -12 de octubre, que fue festivo- y frenó dos semanas seguidas de caídas. MasterChef Celebrity Legends ganó 2,5 puntos, aunque su 11,3% es su segundo peor dato.

Cadenas, informativos y mañana

El especial de La 1 El Telediario de nuestras vidas, en el que reunió a rostros míticos de la cadena pública, sumó un 16,7% y 2.068.000 espectadores.

La 1 y Antena 3 empataron como cadenas más vistas del día con un 13,8%, seguidas de las autonómicas de FORTA (10%) y de las temáticas de pago (9,9%). En el total del mes, La 1 lidera con un 13%, y Antena 3 y las temáticas de pago comparten la segunda plaza con un 12,3%. Antena 3 Noticias 2, emitido a las 21:04, fue lo más visto del día: lo vieron al menos un minuto 3.610.000 personas, y aportó un punto a la cuota de la cadena.

Pasapalabra logró el minuto de oro -el más visto del día en toda la televisión— a las 21:03, con 2.635.000 espectadores.

La opinión de la redacción

Desde la redacción de Happy FM creemos que el dato más relevante del lunes es la distancia que Horizonte ha vuelto a sacar a La Revuelta, en una noche en la que el programa de Cuatro ha tenido a la presidenta de la Comunidad de Madrid como protagonista. David Broncano y los suyos están sufriendo mucho en este comienzo de temporada y acusan un gran desgaste.

Que El Hormiguero llegue a su mejor cifra en más de un mes confirma su ventaja en el access y que su liderato no corre peligro en esa franja. Por último, En tierra lejana demuestra que su público fiel supera a sus rivales.