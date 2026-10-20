Televisión

Audiencias ayer, 19 de octubre: ‘Horizonte’ (12,2%) supera a ‘La Revuelta’ (10,5%) gracias a Ayuso

Análisis de audiencias de audiencias en televisión de ayer, 19 de octubre de 2026

Isabel Díaz Ayuso en su entrevista en Horizonte (Mediaset).
Isabel Díaz Ayuso en su entrevista en Horizonte (Mediaset).
Nacho Molina
  • Nacho Molina
  • Periodista especializado en información de corazón y televisión. Me paso la vida hablando de 'El Hormiguero', 'La Revuelta', 'Equipo de investigación', 'La Promesa', 'Valle Salvaje' o 'Pasapalabra' y me encanta estudiar las audiencias de televisión cada mañana. Tampoco me pierdo nada de la vida de los famosos, influencers y cantantes.

Horizonte vuelve a ser el gran protagonista de la noche del lunes 19 de octubre. El espacio de Iker Jiménez firmó un 12,2% y 1.500.000 espectadores en Cuatro con la entrevista a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. El espacio volvió a superar a La Revuelta, que se quedó en un 10,5% y 1.284.000. Mientras, El Hormiguero siguió liderando en solitario con un 15,4% y 1.876.000 sin que sus rivales pudieran alcanzarle. En la segunda parte de la noche -el mal llamado prime time—, la serie turca En tierra lejana marcó su mejor cuota en lunes con un 14%. Lo más visto del día fue Antena 3 Noticias 2, con 2.363.000 espectadores y un 19,5%.

El Hormiguero’ manda y ‘Horizonte’ vuelve a superar a ‘La Revuelta’

El Hormiguero, con Pepe Navarro y Florentino Fernández como invitados, alcanzó un 15,4% y 1.876.000 espectadores, su tercer mejor dato de la temporada y el más alto desde el 14 de septiembre. Horizonte, de Iker Jiménez, marcó un 12,2% y 1.500.000, un registro conseguido gracias a la entrevista a Isabel Díaz Ayuso, que vuelve a ser un imán para la audiencia de Cuatro. Jiménez y su equipo se confirman como la gran alternativa a El Hormiguero en las noches. Detrás quedó La Revuelta, en La 1, con John McEnroe y Martín de la Puente como invitados, con un 10,5% y 1.284.000.

First Dates fue cuarto con un 8,9% y 1.100.000 espectadores. Después se situaron El Intermedio (6,1% y 761.000) y Cifras y letras (4,6% y 592.000).

‘En tierra lejana’ firma su mejor lunes en Antena 3

En el prime time, En tierra lejana alcanzó un 14% y 924.000 espectadores. Es su mejor cuota en lunes en su horario habitual y su episodio más visto desde el 7 de abril, tras subir 1,2 puntos respecto a la semana anterior. En estricta coincidencia (de 23:26 a 1:08 horas), superó a La isla de las tentaciones, con un 12,6% y 826.000, y a MasterChef Celebrity, con un 10,5% y 689.000.

El reality de Telecinco subió 1,6 puntos respecto al pasado lunes -12 de octubre, que fue festivo- y frenó dos semanas seguidas de caídas. MasterChef Celebrity Legends ganó 2,5 puntos, aunque su 11,3% es su segundo peor dato.

Cadenas, informativos y mañana

El especial de La 1 El Telediario de nuestras vidas, en el que reunió a rostros míticos de la cadena pública, sumó un 16,7% y 2.068.000 espectadores.

La 1 y Antena 3 empataron como cadenas más vistas del día con un 13,8%, seguidas de las autonómicas de FORTA (10%) y de las temáticas de pago (9,9%). En el total del mes, La 1 lidera con un 13%, y Antena 3 y las temáticas de pago comparten la segunda plaza con un 12,3%. Antena 3 Noticias 2, emitido a las 21:04, fue lo más visto del día: lo vieron al menos un minuto 3.610.000 personas, y aportó un punto a la cuota de la cadena.

Pasapalabra logró el minuto de oro -el más visto del día en toda la televisión— a las 21:03, con 2.635.000 espectadores.

La opinión de la redacción

Desde la redacción de Happy FM creemos que el dato más relevante del lunes es la distancia que Horizonte ha vuelto a sacar a La Revuelta, en una noche en la que el programa de Cuatro ha tenido a la presidenta de la Comunidad de Madrid como protagonista. David Broncano y los suyos están sufriendo mucho en este comienzo de temporada y acusan un gran desgaste.

Que El Hormiguero llegue a su mejor cifra en más de un mes confirma su ventaja en el access y que su liderato no corre peligro en esa franja. Por último, En tierra lejana demuestra que su público fiel supera a sus rivales.

Lo último en HappyFM

Últimas noticias