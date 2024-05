Ángel Cristo Jr ha vivido días muy intensos en Supervivientes 2024. El popular programa de supervivencia regresó la pasada noche del 2 de mayo de la mano de una nueva gala. Un encuentro donde no faltó de nada y en donde las emociones estuvieron a flor de piel desde el principio hasta el final.

Uno de los grandes momentos de la velada llegaba cuando Jorge Javier Vázquez comunicó el nombre de la expulsada oficial de la semana. Rubén Torres, Miri y Arantxa del Sol se disputaban su permanencia en el reality tras la salvación de Arkano. Pero, posteriormente, el bombero fue el segundo salvado de la semana, algo que se pudo comprobar en la ceremonia del barro.

De esta manera, Miri y Arantxa del Sol se disputaban su paso por el concurso en el último cara a cara final. Fue entonces cuando el presentador catalán dictaminó la sentencia de los espectadores. Así pues, Arantxa del Sol se convirtió en la expulsada oficial del programa. Un adiós que dejó al resto de sus compañeros completamente atónitos, especialmente, a Ángel Cristo Jr.

Ángel Cristo Jr y Arantxa del Sol han dejado claro, en numerosas ocasiones, que no son del agrado del otro. Ambos tiene una guerra abierta, la cual ha generado todo tipo de rumores. Pero, está claro que el hijo de Bárbara Rey veía a la ex presentadora como a una rival fuerte, Por ello, no pudo ocultar su asombro al saber que era la expulsada.

Lejos de despedirse con un abrazo, los concursantes siguieron manteniendo su distancia. Eso sí, Ángel Cristo Jr no se quedó callado. «Good bye, con escala en Paraguay», comentó sarcásticamente el participante. Por su parte, Arantxa del Sol señaló que, para ella, ya se había «despedido de todos». Aunque, lo cierto es que no le había dirigido la palabra a Cristo.

La gran disputa entre Ángel Cristo Jr y Arantxa del Sol

Desde que Arantxa del Sol se reincorporó con el resto de sus compañeros en la isla, su distanciamiento hacia Ángel Cristo Jr no ha dejado indiferente a nadie. La ahora ex superviviente ha dejado claro que no piensa hablar del tema, pero que la gravedad de la situación la ha obligado a mantenerse alejada de él.

Sin embargo, recientemente, Mariola, su hermana, y Mario, han dado algunos detalles sobre este peculiar caso. «Hay mucha información que no está saliendo y que todos o la mayoría saben, confirmado por los que han estado en la isla, y sabiendo todo eso si siguen arrimándose al sol que más calienta canta mucho», dijo la joven.

Mario, uno de los últimos expulsados de la edición, no dudó en dar su opinión del caso. «No es fácil, es fuerte», señaló. Unas declaraciones con las que dejaba claro que él sí sabía el motivo por el que Arantxa del Sol no quiere saber nada de Ángel Cristo Jr. «Estoy deseando la verdadera cara de Ángel Cristo y la clase de persona que es», declaró sin miramientos.

«Ha sido él, nos lo ha ido contando a nosotros, se lo iba contando a los compañeros», confiesa Mario. Por su parte, la hermana de Arantxa quiso hacer una última reflexión. «Algo se nos está escapando, si mi hermana no lo dice es porque tiene su razón, eso no quiere decir que no exista», sentenció.