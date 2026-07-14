Ander Arteagabeitia, ex del Athletic, publica el vídeo de su accidente: «Ahí ya estaba tetrapléjico»

Ander Arteagabeitia, ex canterano del Athletic Club, se ha convertido en referente de superación en redes sociales. Tras su accidente, en el que quedó tetrapléjico, se ha encargado de enseñar a millones de personas cómo es su vida y cuáles son los problemas de las personas que sufren este tipo de lesiones medulares. Tras ser preguntado muchas veces por el accidente, el vasco ha compartido en Instagram el vídeo del momento exacto en el que sufrió el accidente que le dejó tetrapléjico. Una imagen que hasta ahora nadie más había visto y que sólo sus amigos y familiares recuerdan.

El propio Ander, visiblemente emocionado, ha decidido mostrar públicamente a sus más de cien mil seguidores. En las imágenes, grabadas por lo que parece una cámara de seguridad, se puede ver a Ander tirándose de cabeza a una pequeña piscina durante una celebración con amigos. La escasa profundidad del agua hizo que se golpeara la cabeza contra el fondo, un impacto que le dejó sin poder mover ni las piernas ni los brazos en ese mismo instante y sin poder apenas salir a flote.

En el vídeo que ha compartido en Instagram, se aprecia cómo, al principio, quienes estaban alrededor de la piscina pensaron que se trataba de una broma, algo habitual entre amigos en una celebración de verano. Solo tras unos segundos de angustia, y con Ander pidiendo ayuda a duras penas, una de sus amigas comprendió que la situación era real y se lanzó al agua para sacarlo. Aquella reacción resultó clave: lo hizo de la forma adecuada para no agravar todavía más el daño en la médula espinal, una precaución que en este tipo de accidentes puede marcar la diferencia entre distintos grados de lesión.

«Me tiré a una piscina donde no tenía suficiente agua. Y esa fue la reacción que tuve, intenté mover los brazos como podía, pero claro, ya me había quedado tetrapléjico. Era una sensación de pedir ayuda, pedir ayuda… pero claro, la gente en ese momento no sabe si estás haciendo el tonto o qué. Hasta que finalmente ven que estás teniendo un problema gordo e intentan sacar», comienza explicando.

«Tuve la grandísima suerte de que mis amigos me sacaron de una forma correcta y la lesión no fue a más. Puedo estar aquí, que eso es lo más importante. Pongo este vídeo para concienciar a la gente ahora que llega el verano y poder evitar que pasen este tipo de cosas», así explica el motivo de publicarlo.

De prome del Athletic Club de Bilbao a referente en redes

Antes del accidente, ocurrido el 25 de julio de 2020, Ander Arteagabeitia había llegado a formar parte de las categorías inferiores del Athletic Club, coincidiendo con el hoy capitán rojiblanco Iker Muniain. Tras el suceso, los médicos le diagnosticaron una tetraplejia de nivel C6-C7, que le afecta a la movilidad desde el pecho hasta los pies. Pasó primero por la UCI del Hospital de Cruces, donde además se contagió de coronavirus, y después nueve meses en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo.

Sus amigos organizaron una campaña de recaudación para adaptar su vivienda a sus nuevas necesidades, que llegó a superar los 90.000 euros gracias a la solidaridad de cientos de personas. Ese apoyo, sumado a su propia actitud, fue el germen de su actividad en redes sociales, donde hoy comparte su día a día con una comunidad que supera los cien mil seguidores entre Instagram y TikTok.

Ander Arteagabeitia: «Aceptar no es rendirse»

El propio Ander ha explicado en varias ocasiones cómo se está adaptando a la nueva vida. Asegura que aceptar su situación no fue rendirse, sino todo lo contrario, un modo de abrazar esta lesión como el mayor reto de su vida con una sonrisa. Con esa misma filosofía sigue compartiendo hoy su historia, convertido en un ejemplo de superación para las miles de personas que siguen su evolución.

Ander se marcó pronto nuevos objetivos deportivos adaptados a su nueva situación, entre ellos la práctica de handbike, con la vista puesta en poder competir algún día a nivel paralímpico. Pese a no poder practicar fútbol, mantiene su espíritu de deportista intacto.