Anabel Pantoja, hace tan solo unos meses, anunció a través de una exclusiva en la revista Lecturas que iba a ser mamá junto a su actual pareja, el cordobés David Rodríguez. De esta forma, con cuatro meses de gestación, la sobrina de la tonadillera se sinceró: «Cumplo el sueño de tener una familia». Actualmente, la sevillana se está enfrentando a la última etapa del embarazo, y lo hace con mucha felicidad e ilusión pero, a su vez y como no podía ser de otra manera, también con muchos nervios. No es ningún secreto que la prima de Kiko Rivera está usando sus redes sociales para sincerarse como nunca sobre diversos aspectos de su embarazo. De hecho, muchas son las personas que se sienten identificadas por lo que está pasando la andaluza. Y es que, a pesar de que esté realmente feliz con esta etapa, lo cierto es que no están siendo unos meses fáciles para ella.

Y es que, entre otras cuestiones, a Anabel Pantoja le está costando muchísimo conciliar el sueño. Evidentemente, es algo que está repercutiendo en su salud pero, a pesar de que lleve a cabo diversos métodos para combatirlo, cada vez le cuesta más. Está siendo una situación verdaderamente insostenible para ella. Es por eso que, a través de sus historias de Instagram, la sobrina de Isabel Pantoja ha querido sincerarse al respecto. De esta forma, ha utilizado un meme con el que ha querido hacer una idea a todos sus seguidores de cómo se encuentra debido a esos problemas a la hora de conciliar el sueño: «Jamás olvidaré este insomnio maldito de horas mirando al techo y de dar vueltas de un lado a otro como un hipopótamo», comenzó diciendo la reconocida influencer a sus casi 2 millones de seguidores en la mencionada red social.

«Sigo flipando con mi puñetero cerebro y su ‘NO DUERMES’ en toda la noche. Luego por la mañana o de día eres un oso hormiguero. Desde luego que está acabando conmigo. Me rindo», aseguró la andaluza de 38 años. Pero ese no es el único contratiempo que está experimentando en las últimas semanas de embarazo. Pero no todo queda ahí ya que, horas después, publicó otra historia.

«Justo tenía para dormir 3h pero nada, imposible», comenzó diciendo la influencer, y añadió: «El médico me dice que es mi subconsciente con mis preocupaciones, pero ya le digo que no estoy preocupada, que solo quiero poder dormir este mes y medio que me queda. No sé cuándo podré volver a dormir una noche sin bebé». Pero no todo quedó ahí: «Estoy muy frustrada y de mala leche, porque no le deseo a nadie el INSOMNIO. Es horrible».

Lejos de que todo quede ahí, hace tan solo unos días, la ex colaboradora de Sálvame confesó a sus seguidores que, durante una revisión médica rutinaria para ver cómo se encontraba su hija, se vio sorprendida por otro problema de salud: «Tengo un poco de anemia de hierro». Acto seguido, continuó explicando qué le habían comentado al respecto: «Tengo un poco de anemia de hierro. Dicen que es algo más o menos normal en las embarazadas. Me han recetado unas pastillas como suplemento del ácido y demás pero, en general, todo bien. Todo bien», incidió.

Por si fuera poco, entre esas confesiones que Anabel ha hecho a sus seguidores, también les ha dado a conocer que ha tomado una importantísima decisión: cuidar su salud mental. De esta forma, ha desvelado que ha vuelto al psicólogo: «Con la terapia he sido una vaga, no soy constante con muchas cosas, pero es verdad que te tienen que pasar cosas o estar en un momento importante de tu vida para tomar esa decisión».

Además, la prima de Isa Pantoja quiso ir mucho más allá sobre este asunto: «No quiero dar lecciones de nada, pero es verdad que viene muy bien, aunque hay que ser constante. Así que nada, estoy en este proceso bonito que, a la vez, es duro, a la vez hay cambios, pero yo creo con la ayuda de un profesional siempre te va a ayudar mucho más». ¡Qué importarse es cuidarse tanto física como mentalmente!