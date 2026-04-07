Alejandra Rubio, embarazada de cuatro meses, genera preocupación tras su paso por el hospital

Hace unos cuantos días, Alejandra Rubio confirmó en De Viernes que estaba embarazada de su segundo hijo con Carlo Costanzia. Una noticia que le ha llenado de felicidad, así como a su entorno, pero que no ha estado exenta de críticas. Entre otras cuestiones, por haber dicho en numerosas ocasiones que no volvería a hacer una exclusiva sobre algo personal y, finalmente, hacerlo. Después de todo, tomó la firme decisión de alejarse, por un tiempo, de la televisión. Al fin y al cabo, se sentía verdaderamente «sobrepasada» y, al estar embarazada, necesitaba tranquilidad durante todos estos meses. Aunque en las últimas horas compartió con sus seguidores la noticia de que había comprado su primer ordenador portátil –a pesar de que está a punto de publicar su primer libro–, también ha dado a conocer que ha sido hospitalizada.

Ella misma, a través de su perfil oficial de Instagram, ha compartido que sus últimos días de Semana Santa no han sido para nada fáciles, ni mucho menos. Entre otras cuestiones, porque ha hecho frente a un bache de salud que le ha llevado, directamente, al hospital. Por lo tanto, truncó los planes que tenía previstos para estos días tan señalados. En pleno segundo trimestre del embarazo, la nieta de María Teresa Campos ha tenido que ponerse en manos de los doctores. Con una vía en su brazo, ha querido explicar el motivo por el que tuvo que ser hospitalizada: «No he estado subiendo gran cosa porque el Jueves Santo acabé tal que así», comenzó explicando a sus seguidores.

Por lo tanto, se puede apreciar que estuvo en todo momento bajo vigilancia médica, a la espera de que la medicación que le estaban suministrando hiciese efecto. No podemos olvidar que está en su semana 17 de gestación, por lo que deben ser realmente cuidadosos. El diagnóstico que le hicieron antes de las pruebas fue gastroenteritis, cuyos síntomas pueden ser vómitos, náuseas, diarrea o, incluso, dolor abdominal.

«No recomiendo pillarla estando embarazada porque madre mía…», aseguró. A pesar de que quiso tranquilizar a sus seguidores con la noticia, explicó el verdadero motivo por el que no pudo asistir a la fiesta de revelación de sexo que organizaron Claudia Martínez y Mario González para descubrir el sexo de su bebé. Algo que Alejandra también quiso aclarar, para evitar posibles especulaciones: «Por eso me he perdido el gender reveal de mi Claudia», afirmó.

Por fortuna, parece que todo ha quedado en un susto y que, después de todo, ya regresará a su ritmo habitual en redes sociales. Desde que puso punto y final a su trabajo en televisión, la joven está centrándose mucho más en este aspecto laboral, sin dejar a un lado la preciosa familia que ha creado junto a su actual pareja, Carlo Costanzia.