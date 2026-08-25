Parece de Turquía pero está en Barcelona: este restaurante tiene el kebab preferido de Lamine Yamal y está de escándalo

Este restaurante tiene el kebab preferido de Lamine Yamal y está de escándalo, parecerá que estemos en Turquía, pero estarás en Barcelona. El nivel de los restaurantes de Barcelona es cada vez más alto. Esta ciudad se está convirtiendo en una de las que merece la pena viajar para descubrir la esencia de este tipo de lugares en los que la gastronomía ocupa un papel importante.

No tendremos que viajar a Turquía para poder disfrutar de un bocado de esos que impresionan un buen básico que, sin duda alguna, acabará marcando la diferencia. Estaremos disfrutando de un bocado digno de un lugar lejano, es hora de conocer lo que realmente puede acabar siendo esencial. En estos días en los que realmente tocará descubrir la esencia de un tipo de restaurante que puede acabar siendo el que mejor se adaptará a nuestras necesidades. Es hora de saber que cerca de casa podemos descubrir la esencia de un buen restaurante con kebab como los más auténticos. Un buen básico que puede ser el que nos acompañará en breve, en estos días que tenemos por delante.

Está en Barcelona, pero parece de Turquía

Turquía tiene fama de descubrir la esencia de los mejores restaurantes de Kebab del mundo y no es casualidad, siendo la cuna de esta especie de bocadillo que ha conquistado medio mundo. Un bocado con verduras en el interior y el toque de carne que se conserva perfectamente macerada.

Lo que parecía imposible, se ha convertido en una realidad, cuando hemos de descubrir la esencia de un tipo de plato que ha acabado siendo la mejor opción posible para estos días. Un plus de buenas sensaciones que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.

No debemos ir muy lejos para disfrutar de un kebab digno de un profesional, sino todo lo contrario, vamos a descubrir la esencia de este tipo de bocado de la mano de un restaurante que está mucho más cerca de lo que parece. A unos kilómetros en una de las ciudades españolas más visitadas, tenemos en mente este tipo de restaurante que se ha convertido en uno de los más buscados del país.

Nada más y nada menos que un sitio que frecuenta un Lamine Yamal que es todo un referente en el mundo del futbol.

Este restaurante tiene el kebab preferido de Lamine Yamal y está de escándalo

View this post on Instagram A post shared by Kevabrö (@kevabro)

Está de escándalo el restaurante con el kebab preferido de Lamine Yamal está en Barcelona y te dará más de una alegría con este tipo de elementos que quizás nadie más hubiera imaginado. Es hora de saber lo que podemos conseguir con un tipo de bocado de los que emocionan.

Kevabrö es la franquicie de Kebabs de moda en Barcelona, en expansión y con unos comentarios que emocionan. Pero cuidado que podemos empezar a descubrir la esencia de una receta espectacular, no sólo en Barcelona, te proponemos una receta sencilla y rápida, para ir abriendo boca, antes de ir a esta ciudad a descubrir el local del que todo el mundo habla.

Ingredientes:

½ K de carne de cerdo

2 tomates

½ lechuga

½ cebolla

4 panes, tipo pita

Especias ½ cucharadita de cada una: comino, curry, pimienta negra, jengibre el polvo, cardamomo, canela en polvo y nuez moscada.

Para la salsa tzatziki

2 yogures griegos

1 diente de ajo

1 pepino mediano

10 hojas de hierbabuena

½ limón (zumo)

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

Sal al gusto}

1 pizca de pimienta

Cómo preparar la receta de kebab de cerdo casero: