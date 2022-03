La Ofrenda de las Flores de las Fallas 2022 será el momento de inicio de unas fiestas que caminan hacia la más absoluta normalidad. Después de dos años en los que las fiestas por excelencia de Valencia quedaban pospuestas por la pandemia, por fin, la ciudad y toda la comunidad vuelve a brillar. La Ofrenda de las Flores de las Fallas vuelve a llenar las calles de personas, algo que significará la vuelta a una etapa anterior. Toma nota del itinerario y recorrido de la Ofrenda de las Flores de las Fallas 2022.

Este es el itinerario y recorrido de la Ofrenda de las Flores de las Fallas 2022

Este año 2022 no habrá limitación de aforo ni obligación de llevar mascarilla, vuelven las Fallas más auténticas después del parón de la pandemia. Las restricciones han empezado a caer y la fiesta grande de Valencia tendrá una relativa estabilidad con ella. Por fin podremos volver a disfrutar de una Ofrenda como las de siempre, llena de color y solemnidad.

En un total de dos recorridos todos los asistentes podrán seguir el recorrido respetando las medidas actuales contra el coronavirus. Aunque la pandemia no esté tan presente como años anteriores, sigue formando parte de nuestro día a día. Valencia vivirá estas Fallas 2022 con dos recorridos que formarán la Ofrenda de las Flores, siguiendo los siguientes itinerarios.

Recorrido por Calle De La Paz:

Entrada: Calle La Paz, C/ Luis Vives, C/ Avellanas, C/ del Palau y entrada en la Plaza.

Salida: Calle Navellos, C/ Muro de Santa Ana, C/ Conde Trenor.

Recorrido Por Calle Caballeros:

Entrada: Calle Guillem de Castro, C/ Quart, C/ Caballeros y entrada en la plaza.

Salida: Calle Bailia, Plaza Manises, C/ Serranos, C/ Blanqueries.

En estas calles se podrá realizar la tradicional entrega de las Flores, un acto que forma parte de las Fallas 2022. La tarde del 17 y del 18 de marzo miles de falleros emprenderán estos recorridos, siguiendo las normas, llegarán hasta la Virgen para hacer entrega de las Flores que formarán su manto. Uno de los platos fuertes de Las Fallas que no podemos perdernos si estamos en la ciudad durante estas fechas tan señaladas. Marzo vuelve a ser el mes de las Fallas de Valencia, sin interrupciones, sin posponerse a una fecha que no le corresponde, las Fallas de la Normalidad tendrán una Ofrenda de las Flores casi idéntica a años anteriores.