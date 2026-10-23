OKDIARIO reúne en Alcobendas a Samsung, Data4, Baghdadi Capital, CEPYME y CEIM en un encuentro sobre el futuro empresarial

Baihas

OKDIARIO celebrará el próximo 27 de octubre en Alcobendas el encuentro “Alcobendas, un ecosistema para crecer”, una jornada que reunirá a representantes institucionales, directivos y empresarios para analizar el desarrollo económico y empresarial del municipio. El acto tendrá lugar en el Auditorio Paco de Lucía del Centro de Arte Alcobendas (calle Mariano Sebastián Izuel, 9), con la colaboración del Ayuntamiento de Alcobendas.

La apertura editorial correrá a cargo del director de OKDIARIO, Eduardo Inda, y la institucional, a cargo de la alcaldesa de Alcobendas, Rocío García. A continuación habrá una intervención institucional de CEPYME.

El plato fuerte de la jornada será la mesa de debate que da título al encuentro, “Alcobendas: un ecosistema para crecer”, en la que participarán:

Baihas Baghdadi , presidente ejecutivo y fundador de Baghdadi Capital.

, presidente ejecutivo y fundador de Baghdadi Capital. Guillermo Damiá Díaz-Plaja , vicepresidente de asesoría jurídica, compliance y asuntos públicos en Samsung Electronics Iberia.

, vicepresidente de asesoría jurídica, compliance y asuntos públicos en Samsung Electronics Iberia. Francisco Ramírez, director general de Data4 Group España.

La mesa estará moderada por el subdirector de OKDIARIO, Vicente Gil.

El cierre del acto correrá a cargo de Miguel Garrido de la Cierva, presidente de CEIM y vicepresidente primero de la CEOE.

PROGRAMA

Fecha: 27 de octubre de 2026

Lugar: Auditorio Paco de Lucía, Centro de Arte Alcobendas, C/ Mariano Sebastián Izuel, 9, Alcobendas (Madrid)