OKDIARIO homenajea a la abogacía de Ceuta: «Veíamos cómo nuestra ciudad estaba siendo violada política y socialmente»

Las III Jornadas Jurídicas de OKDIARIO han rendido homenaje en Marbella a los abogados de Ceuta por su trabajo durante la crisis desatada por la entrada masiva de personas en la ciudad autónoma los pasados 30 y 31 de julio. El periodista Vicente Gil ha conducido el acto, en el que el vicedirector de OKDIARIO, Luis Balcarce, ha entregado los reconocimientos al Ilustre Colegio de Abogados de Ceuta, representado por Clara Eugenia Torrens Fontana y Patricia Martínez Selva, diputadas tercera y quinta de su Junta de Gobierno, y por la colegiada María Inmaculada Guil, CEO de Guil Abogados; y a la Abogacía del Estado en Ceuta, en la persona de Alejandro Jerónimo Verdaguer.

Gil ha abierto el acto con un duro repaso a la gestión del Gobierno: “Ceuta fue invadida. España no hizo nada para evitar una invasión cuyo anuncio estaba clarísimo a través de los servicios de información del Gobierno”. A su juicio, el Ejecutivo “permitió la consolidación de la invasión dejando a los invasores dentro” y pasó de hablar de “una crisis de la integridad territorial” a hablar de “crisis migratoria”. El presentador ha recordado que, según sus cifras, fueron unas 100.000 las personas que entraron y que “quedan todavía unos 10.000 o 12.000, metidos en pisos patera en el barrio del Príncipe y en esa especie de campamentos”.

Gil ha calificado lo ocurrido de “probatura” de Marruecos en el marco de una “guerra híbrida”, y ha recordado que la fragata enviada a la zona “se estropeó” y hubo que mandar otra desde Canarias, “que tardó tres días”. Y ha comparado la respuesta con la de Perejil en 2002: “El Gobierno de España mandó a nuestros grupos de operaciones especiales, se plantó la bandera de España y esa foto corrió por todo el mundo. Quedó bien claro que ni siquiera por un islote íbamos a permitir aquello. Ahora lo que han visto las cadenas internacionales, con gran asombro, es que nos invaden y que aquí no pasa absolutamente nada”.

“La abogacía es una pieza esencial del Estado de Derecho”

En nombre del Colegio, Clara Eugenia Torrens ha agradecido el reconocimiento y ha recordado que la crisis “ha puesto a prueba a nuestras instituciones y especialmente a nuestro sistema de asistencia jurídica gratuita”. “Los abogados de Ceuta hemos respondido con profesionalidad, compromiso, vocación y servicio público, multiplicando nuestros esfuerzos para garantizar la asistencia letrada, el derecho de defensa y la protección de los derechos fundamentales”, ha señalado. Ha destacado el nuevo servicio puesto en marcha por el Colegio para asistir a los menores extranjeros no acompañados en los procedimientos de triaje. “Hemos demostrado que, incluso en circunstancias excepcionales, la abogacía es una pieza esencial del Estado de Derecho”.

Patricia Martínez Selva se ha mostrado “muy orgullosa” del reconocimiento y ha recogido el guante lanzado horas antes por el Consejo General del Notariado, que celebrará su pleno en Ceuta en febrero: “Les estamos esperando con los brazos abiertos. Y que no nos olvidéis, por favor”.

“Ellos en ningún momento negaron su condición de militar”

El testimonio más impactante ha sido el de María Inmaculada Guil, que ha descrito la tensión de ejercer como abogada del turno de oficio mientras vivía la crisis como ceutí: “Teníamos que desvincularnos emocionalmente, porque estábamos viendo cómo nuestra ciudad estaba siendo violada política y socialmente, y al mismo tiempo teníamos que asistir desde el turno de oficio en situaciones bastante críticas”.

La letrada ha revelado que el 27 de agosto le tocó asistir a los doce marroquíes detenidos por atacar a militares españoles: “Entre ellos había militares y fuerzas auxiliares de Marruecos. En las instalaciones del juzgado, ellos en ningún momento negaron su condición de militar”. Según ha relatado, solo uno ingresó en prisión, a la espera de juicio, mientras que al resto les asesoró para que optaran por “la mejor decisión, que era ser expulsados del territorio nacional”.

Guil ha explicado también las dificultades del día a día: “Nos enfrentamos diariamente a miles de WhatsApp y correos electrónicos con documentos de Costa de Marfil, Sudán, Etiopía, Chad, Yemen o Palestina, y no tenemos forma de saber si son falsos o no. Muchos nos cuentan que son víctimas de persecución de grupos yihadistas como Boko Haram”. Y ha recordado que los abogados han tenido que adaptarse a los cambios normativos europeos: desde el 12 de junio, las solicitudes de asilo se tramitan en frontera y no en territorio, lo que impide que los solicitantes crucen a la península al mes de pedirlo, y desde septiembre se aplica el reglamento de retorno y de terceros países seguros.

La Abogacía del Estado

El abogado del Estado Alejandro Jerónimo Verdaguer, que no tenía previsto intervenir, ha agradecido el reconocimiento “a la Abogacía del Estado y a toda la sociedad española”, y a los medios que “han puesto Ceuta en el mapa y han puesto sobre la mesa una realidad que llevaba mucho tiempo ahí”. Ha explicado que, además de asesorar al Estado, ha sido consultado en varias ocasiones por la Ciudad Autónoma durante la crisis.