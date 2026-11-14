Félix Romero clausura las Jornadas Jurídicas de OKDIARIO: «Ceuta es España y España somos todos»

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Marbella, Félix Romero, ha participado en el cierre de las III Jornadas Jurídicas de OKDIARIO con un mensaje de apoyo a los juristas de Ceuta, homenajeados minutos antes: “Ceuta es España y España somos todos. Os pido que disfrutéis el tiempo que estéis aquí como si fuera vuestra casa, porque es vuestra casa”.

Romero ha trasladado el “agradecimiento absoluto” del Ayuntamiento a Eduardo Inda y al equipo de OKDIARIO, que “un año más ha trabajado y se ha desvelado” para organizar unas jornadas que “se superan en calidad año tras año”. “Es un lujo disfrutar de unas jornadas como estas en nuestro término municipal”, ha señalado. “Es una satisfacción comprobar que esta cita tiene continuidad y que, por tercer año consecutivo, Marbella forma parte de una iniciativa que reúne a profesionales de tanta relevancia en el ámbito de la justicia en tiempos tan convulsos como los actuales”.

El edil ha destacado el nivel del programa, con “magistrados del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y de distintos Tribunales Superiores de Justicia, junto a fiscales, notarios, abogados y especialistas”, y ha defendido que los asuntos tratados no son cosa solo de juristas: “La independencia judicial, el equilibrio de poderes, la función del notariado o los desafíos del derecho concursal no son cuestiones reservadas a los profesionales del sector. Tienen una incidencia directa en la seguridad jurídica, en la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en la calidad de todo nuestro sistema democrático”.

“El periodismo, una alerta temprana”

Romero ha reivindicado también el papel de la prensa: “Creo que es muy importante reconocer el papel del periodismo como alerta temprana. Una sociedad democrática necesita medios de comunicación que informen, que investiguen y que contribuyan a que los asuntos de interés público lleguen al conjunto de los ciudadanos para que puedan formarse un juicio crítico y fundamentado”. Y ha añadido: “Solo un medio con la categoría y la credibilidad de OKDIARIO es capaz de reunir un plantel de ponentes como el que hoy tenemos aquí”.

El primer teniente de alcalde ha garantizado que Marbella “va a seguir siendo una ciudad abierta a la celebración de encuentros de este tipo, con todas las facilidades que se puedan aportar desde el Ayuntamiento”, y ha invitado a los asistentes a disfrutar de la ciudad, “que es sin duda la mejor del mundo”.