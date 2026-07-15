Vox encarga informes jurídicos de sus gobiernos sobre la «invasión de competencias» de la Ley de Nietos

Los vicepresidentes autonómicos de Vox en Castilla y León, Extremadura y Aragón han pedido a los servicios jurídicos de sus respectivos gobiernos un informe para «estudiar» y «evaluar» una «posible invasión de competencias» por la Ley de Nietos. También se solicitará en Andalucía cuando el Ejecutivo tome posesión.

La formación quiere «analizar en profundidad» el «encaje jurídico» de esta parte de la Ley de Memoria Democrática, que permite nacionalizar a descendientes de españoles que tuvieron que exiliarse por causas políticas. La Ley de Nietos «está facilitando la incorporación masiva y fraudulenta de cientos de miles de personas extranjeras al censo electoral».

Así lo ha publicado Vox en un comunicado. El partido liderado por Santiago Abascal advierte que se trata de un proceso «ejecutado de forma opaca y sin control alguno» y que «compromete la limpieza de futuros procesos democráticos y, en especial, de las próximas elecciones generales que debieran celebrarse en el año 2027».

El informe solicitado a los servicios jurídicos busca determinar una posible invasión de competencias autonómicas y los instrumentos que tienen los gobiernos regionales para «defender los intereses de sus ciudadanos» ante «lo que sin duda se ha diseñado como una maniobra de ingeniería electoral» dirigido por un presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «que pretende perpetuar su poder y corrupción de forma indefinida en el gobierno».

Vox insiste en que la medida «engorda el censo con votantes que en muchos casos nunca han residido en España ni tienen vínculos con las provincias donde se les estaría cesando». Asimismo, sostiene que utilizará «todos los mecanismos legales e institucionales» para «proteger la voluntad de los españoles».