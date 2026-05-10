La Universidad de Tarragona enseña «cultura de Marruecos», mientras Illa exige catalán para la regularización

La Universidad pública de Tarragona Rovira i Virgili (URV) ha creado una cátedra sobre «Cultura de Marruecos», con la que pretende «fomentar y difundir el conocimiento sociocultural, historia y patrimonial de Marruecos, así como sus relaciones con Cataluña». Es, según la versión que ofrece el Gobierno de la Generalitat de Cataluña que preside Salvador Illa, la creación de «un puente cultural» entre el Govern y el reino alauí. Todo ello mientras Salvador Illa sigue defendiendo que los marroquíes que viven en Cataluña y quieran consolidar su regularización tendrán que aprender a hablar en catalán.

Esa cátedra está financiada al 75%, inicialmente, por la empresa Kassid Formación, una entidad dedicada a la «formación para el arraigo de población marroquí en España», o a la gestión de procesos de legalización de personas en situación irregular en España, en su faceta como «despacho de extranjería». El resto de la aportación inicial, el 25%, corresponde al Puerto de Barcelona.

De hecho, Kassid Formación aparece en Internet alojada dentro de la web www.marroquies.es ,en la que se pueden leer artículos divulgativos del estilo «Tarjeta Sanitaria virtual en Andalucía: cómo obtenerla», «Islamofobia en España, cuando los estadios hablan», «Aprender español con Netflix: Método en 6 semanas» o, por último, «Origen cultural y Religioso del hiyab: historia, debates y realidades».

La empresa Kassid Formación, cuya actividad se centra en la población marroquí que está afincada en España, regularizada o no, aportó los 15.000 euros iniciales y el Puerto de Barcelona los 5.000 restantes en los inicios de la Cátedra de estudios sobre Marruecos. De ese capital, se han destinado 6.000 euros a gastos de personal y 1.000 a overheads.

La URV ha creado esa Cátedra, adscrita al Departamento de Historia e Historia del Arte de la universidad, para «desarrollar iniciativas conjuntas y enriquecedoras para ambas partes». La consellera de Investigación y Universidades de la Generalitat de Cataluña, Núria Montserrat, argumenta que la universidad pública tiene autonomía, de acuerdo con la Ley 1/2003 de Universidades de Cataluña, y plena libertad de organización y funcionamiento.

Además, el Ejecutivo catalán que preside Salvador Illa, a través de una respuesta a la pregunta formulada por la diputada Júlia Calvet, del Grupo parlamentario de Vox en el Parlament, de Cataluña, asegura, para evitar suspicacias, que ninguna de las empresas participantes en la financiación de la Cátedra de Estudios marroquíes recibe subvención o ayuda alguna de la Generalitat de Cataluña.

En cuanto a la organización y la toma de decisiones en la cátedra, se ha creado una comisión de seguimiento paritaria, integrada por dos representantes de la URV y otros dos representantes del Consulado de Marruecos, para hacer el seguimiento de la marcha de esta experiencia que consiste en ofrecer a los alumnos de la Universidad Pública Rovira i Virgili, de Tarragona un aprendizaje de la cultura marroquí.