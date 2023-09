CANARIAS Llevan al Senado la denuncia de OKDIARIO sobre las trampas de Interior en el aeropuerto de Lanzarote

El Cabildo de Lanzarote lleva al Senado y al Parlamento de Canarias la denuncia de OKDIARIO sobre las «trampas» de Interior en el aeropuerto de Lanzarote. Tal y como este diario publicó, un policía ha denunciado a Interior por inflar de manera artificial la plantilla policial del aeropuerto de Lanzarote para cumplir con las exigencias de la Unión Europea durante una inspección de las autoridades comunitarias este verano.

El juzgado que entiende del asunto ya ha pedido las imágenes de las cámaras de seguridad para confirmarlo y desde el Cabildo de Lanzarote no disimulan su honda preocupación ya que en caso de haber intentado engañar a las autoridades europeas el aeropuerto podría perder su condición de frontera Schengen y se prohibiría la entrada por esa vía a turistas extracomunitarios.

En noviembre de 2022, el Consejo de la Unión Europea ordenó a las autoridades españolas que arreglaran las graves deficiencias de seguridad que presentaban nuestras fronteras, como parte de las fronteras de Europa.

En concreto, en Lanzarote, recomendaron en el punto 19 que «se aumente urgentemente el personal encargado de realizar inspecciones fronterizas y se lleve a cabo inspecciones fronterizas sistemáticas de los pasajeros de salida , además de adaptar la infraestructura del aeropuerto para garantizar una separación física entre los pasajeros de vuelos nacionales y el resto de otros vuelos en las salidas del aeródromo.

Inspección de la UE en julio

La inspección europea, encabezada por Eleonora Elisabeth Vergeer, regresó a Lanzarote el pasado 13 de julio para inspeccionar si España había cumplido las recomendaciones puestas por escrito en noviembre de 2022.

Allí, según la denuncia del policía, la inspección se encontró con que había 25 policías nacionales en vez de los 7 habituales. El problema es que de esos 25, sólo un tercio estaba destinado en el aeropuerto y el resto trabajan habitualmente en otros destinos de la isla. La denuncia insiste en que se infló la plantilla para pasar la inspección, y a pesar de ello no se alcanzó la cifra de 44 policías que deberían estar allí trabajando según el catálogo de puestos. Según la denuncia, «existen cuadrantes de servicio que se pueden comprobar y acreditarían lo descrito anteriormente».

El denunciante explica: «se solicitaron 10 funcionarios a la Brigada Central de Fronteras y se añadieron 7 policías más de la Comisaría de Arrecife a la plantilla del aeropuerto unos días antes de la inspección. Después de la evaluación se retiran esos funcionarios y se ordena nuevamente no sellar los pasaportes, dejando de ejecutar la normativa europea». Es decir, según la denuncia se añadieron 17 policías más a los habituales en el control aeroportuario para pasar el examen de Europa y ejercieron un control minucioso sobre la documentación de los turistas sólo aquel día.

Además, como ya adelantaba OKDIARIO, la denuncia revela que esos días se dieron instrucciones a los operadores de handling que embarcan a los pasajeros en los vuelos, para que éstos dieran contestaciones específicas o no contestaran a preguntas de los evaluadores y no desvelar que no se controlan entradas o salidas en vuelos que se requieren por normativa europea.

Ahora, con el caso en manos de la Justicia, la preocupación del Cabildo de Lanzarote se centra en el informe que deben presentar los inspectores de la Unión Europea. Si el Consejo de la Unión Europea informase desfavorablemente, Europa podría retirar el estatus de frontera aérea Schengen a Lanzarote y los turistas deberían hacer escala antes en Tenerife o Gran Canaria para pasar el control de pasaportes, con el perjuicio económico que supondría para la isla no tener vuelos directos con Gran Bretaña, por ejemplo.