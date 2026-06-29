Iustitia Europa denuncia a la Junta Electoral Central las nacionalizaciones de la Ley de Nietos que alteran el censo

La formación Iustitia Europa ha denunciado ante la Junta Electoral Central las nacionalizaciones otorgadas por la Ley de Nietos, que pueden alterar el censo de cara a las próximas elecciones generales. IU, que se define como un antipartido, señala las «altas masivas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA)» a través de la inicialmente denominada Ley de Memoria Democrática, aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez en octubre de 2022 con el apoyo de EH Bildu.

Tal y como desveló OKDIARIO, una instrucción del Ministerio de Justicia desvirtuó el sentido de la ley, permitiendo nacionalizar a nietos o bisnietos de emigrantes que salieron de España incluso antes de la Guerra Civil, sin la condición de exiliados. Así, Iustitia Europa insta a actuar «de manera inmediata» y pide investigar a consultados y a la Oficina del Censo Electoral. El antipartido desliza además que la clave está en «saber por qué cientos de miles de nuevos electores exteriores están siendo adscritos a provincias concretas».

Además de Iustitia Europa, la asociación HazteOir ha presentado más de de 50.000 firmas ante la Unión Europea para alertar de la Ley de Nietos, que califican como «un golpe de Estado». La organización afirma en un comunicado que ha puesto en marcha una batería de medidas para frenar la aplicación de la ley, tanto a nivel nacional como internacional. En esta línea, han presentado más de 50.000 firmas y se han trasladado a Bruselas para trasladar personalmente su oposición a la norma.

HazteOir sostiene que «el plan de Sánchez está claro» y reside en «hacerse con el censo y sabotear las elecciones». Además, indican que el presidente del Gobierno «necesita ese censo para utilizarlo con un único objetivo: perpetuarse en el poder», subraya en el comunicado.

La estrategia del Gobierno de Sánchez de dar derecho a voto a nietos de exiliados o descendientes de emigrantes, a través de la Ley de Memoria Democrática o Ley de Nietos, es una copia del proceso de nacionalización masiva de extranjeros que el narcodictador venezolano, Hugo Chávez, usó para ganar votantes en el referéndum del año 2004.

Las cifras del Gobierno elevan a 2,6 millones las solicitudes de nacionalización por esta vía, a la conclusión del plazo el pasado mes de octubre. Más de medio millón de esas peticiones ya han sido autorizadas, con los consiguientes efectos electorales, que se darán también en las próximas elecciones generales, como lo tuvo la maniobra acometida por Chávez en el referéndum revocatorio de agosto de 2004, convocado para decidir sobre su permanencia en la jefatura del Estado de Venezuela.