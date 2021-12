El histórico militante del PSOE y ex vicesecretario general de Extremadura, Enrique Pérez Romero, ha señalado a través de una carta dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que «has logrado que el PSOE como partido prácticamente desaparezca». Duras palabras del socialista tras presentar su dimisión y que ha proseguido asegurando que «no quiero ser cómplice bajo ningún concepto de las nefastas consecuencias sociales y políticas» de su «paso por Ferraz y por Moncloa».

El ex dirigente socialista ha manifestado también que «es muy fácil, y muy complicado al mismo tiempo, explicarte por qué eres el principal responsable de mi solicitud de baja del PSOE, como militante y como simpatizante, después de 18 años».

En este mismo sentido Pérez Romero le ha aclarado que «el camino difícil obliga a explicar cómo es posible que hayas dilapidado en menos de cuatro años el inmenso capital político que los militantes te regalamos en 2017». Un capital que, además, «venía a fraguar una doble evolución de gran calado histórico en la política española contemporánea».

El histórico socialista le subraya que «desde que ingresé en el PSOE he sido siempre un militante crítico ante la necesidad de renovación: con los compañeros Felipe González, Joaquín Almunia, Alfredo Pérez Rubalcaba y José Luis Rodríguez Zapatero. Pero ninguno logró nunca acercarme a la sensación más desagradable que llevo sintiendo ya demasiados meses: que me dé vergüenza militar bajo las siglas que tú diriges».

Además, le ha marcado tres líneas rojas que a su juicio nunca se podrían rebasar «para que me tuviera que ir del PSOE». La primera, le ha definido «la ética, es decir, la de hacerme cómplice con mi militancia de una gestión dañina no solo para las clases sociales que el PSOE dice representar, sino, en este caso, también para la convivencia de todo un país».

En segundo lugar, la ideológica: «la abierta apuesta liberal que supone toda tu gestión de Gobierno, y que hace indiferenciable al PSOE de lo que habría hecho Ciudadanos, o de lo que están haciendo otros partidos liberales europeos. La tercera línea roja, en relación con valores estrictamente democráticos y de Estado, fue el indulto a los independentistas catalanes, que no solamente humilla a los españoles que tratan de construir una Cataluña leal a la convivencia y la legalidad».

De esta manera le ha recordado a Pedro Sánchez que se da de baja «para permanecer fiel a las ideas socialistas, por las que fueron represaliados, incluso con la muerte, algunos de mis antepasados. Sólo podré volver al PSOE cuando tú hayas abandonado su dirección y cuando la huella del generalato sanchista haya desaparecido por completo, algo que no será fácil».

Para finalizar y, como despedida, le argumenta que espera «tengas un último gesto de dignidad, renunciando a tus responsabilidades antes de llevar al partido y al país al borde del abismo».