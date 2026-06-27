Gritos de «¡ladrones!» y «¡corruptos!» ante la sede del PSOE durante la celebración del Comité Federal

Una protesta espontánea al grito de «¡ladrones!» y «¡corruptos!» se ha congregado este sábado a las puertas de la sede federal del PSOE, en la madrileña calle Ferraz, mientras los distintos barones socialistas y miembros de la dirección del partido hacían su entrada al edificio para participar en el Comité Federal de la formación.

Los manifestantes, que comenzaron a llegar minutos antes del inicio de la reunión, han llenado el tramo de la calle con consignas directas contra el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y contra el conjunto de la cúpula socialista. Carteles contra Begoña Gómez y José Luis Rodríguez Zapatero también han vestido esta pequeña manifestación ante la mirada de los barones socialistas. «Ni cátedras ni aulas, Begoña, lo tuyo son las aulas», reza una de las pancartas. Otra muestra una foto de comisaría sobre el ex presidente Zapatero en referencia a una hipotética detención.

Los gritos de «¡ladrones!» y «¡corruptos!» acompañaron el acceso de los dirigentes territoriales del PSOE al interior de la sede, en una jornada especialmente tensa para el partido tras la sentencia condenatoria dictada en el marco del denominado ‘caso Koldo’. El tribunal condenó al exministro de Transportes José Luis Ábalos a 24 años de prisión y a su exasesor Koldo García Izaguirre a 19 años.

Entre los asistentes al Comité Federal se encontraban dirigentes autonómicos y provinciales del PSOE procedentes de distintas comunidades autónomas, como Diana Morant o Emiliano García Page, quien ha vuelto a pedir elecciones generales y ha condenado las «tramas sucias y cutres» del PSOE.

A su llegada a Ferraz, García Page ha señalado que percibe «mucho miedo», también entre los socios parlamentarios del Gobierno, a dar la palabra a los ciudadanos, pero sostiene que es necesario anteponer los intereses del país a los del partido. «España se pregunta sólo cuándo serán las elecciones», ha llegado a decir.