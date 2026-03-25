Feijóo exige a Sánchez elecciones: «No solamente es un matón, es que tiene un tic dictatorial»

Alberto Núñez Feijóo ha calificado al presidente del Gobierno de «matón». Lo ha hecho en su turno de interpelación a Pedro Sánchez y le ha acusado de tener «un tic dictatorial». «Convoque elecciones», le ha exigido el líder de la oposición al líder del Ejecutivo.

El líder de los populares le ha afeado que el presidente le haya exigido revelar el sentido de su voto al real decreto anticrisis que el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes: «Tiene usted demasiados tics dictatoriales», pero «los matones como usted no me impresionan, acaban todos igual», le ha reconocido.

Feijóo ha pedido al presidente que «cumpla la Constitución trayendo aquí, a la Cámara, los presupuestos generales del Estado». «Qué le parece si cumple la ley y le pide permiso al Gobierno para mandar la mejor fragata de la Marina Española», se ha preguntado.

Además, ha evidenciado que la política exterior de España «no puede depender ni de la agenda judicial de Sánchez ni de la agenda económica de Zapatero» y ha dejado claro que, con su futuro Gobierno, «nuestro país volverá a tener unas relaciones internacionales que atiendan a los intereses de los españoles y una política de seguridad y defensa coordinada y leal con nuestros ciudadanos». Y ha ido más allá: «España tendrá un gobierno que defienda los derechos humanos, que son la base del derecho internacional, y cumpla las leyes de nuestro país»

También ha reiterado que «la mayoría de los españoles no quieren una guerra, pero tampoco a Sánchez» y le ha recomendado que, para dar clase de Derecho Internacional, «deberá usted, por lo menor, cumplir el derecho nacional».

Feijóo a Sánchez: «No a la guerra y a usted»

El líder del PP ha afeado a Sánchez que no haya llevado al Congreso ni el Plan de Rearme, que «compromete miles de millones de euros» ni el envío de militares españoles a zona de guerra, o que haya mandado a Chipre «a nuestra mejor fragata militar cargada de torpedos» sin el aval de la Cámara. «Su verdadero lema no es NO a la guerra. Es NO al Congreso» y ha dejado claro cuál es el lema del PP: «No a la guerra y no a usted, señor Sánchez», ha completado.

«Tras ser felicitado por Irán, Hamás y el chavismo venezolano, difícilmente se puede defender la paz si la propaganda iraní estampa tu cara en misiles», le ha espetado el líder del Partido Popular. «Le fatal el aplauso de Corea del Norte», ha ironizado el popular en el Congreso de los Diputados durante la sesión en la que ha comparecido el presidente para explicar su posición por la crisis provocada por la guerra de Irán.

Feijóo también ha evidenciado los líos del presidente en España: «Tiene un conflicto en su casa, dentro de su partido, en su propio Gobierno y con las Cortes Generales, que las ignora, y al poder judicial le insulta, igual que a los medios de comunicación, que los quiere censurar».