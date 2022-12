El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha recordado que «una cosa es no ganar la moción de censura y otra cosa es fortalecer al Gobierno con la moción de censura». Para proseguir con que «y otra cosa es blanquear todo lo que está haciendo el Gobierno porque tenga más votos en la Cámara a favor de los que tuvo durante la sesión de investidura», ha resaltado el líder del Partido Popular para lamentar que si Vox también quiere que Sánchez salga del Gobierno «no haya una mínima coordinación en los asuntos mollares», en referencia a las intenciones de la agrupación de Santiago Abascal de presentar dicha moción de censura en solitario.

En este sentido, Feijóo ha expresado su rechazo a una moción de censura porque «fortalece» a Pedro Sánchez al darle una «victoria parlamentaria» en el Congreso, al tiempo que sirve para «blanquear» su gestión. Como alternativa, ha defendido de nuevo ir a elecciones cuanto antes para que sean los españoles los que se pronuncien en las urnas ante los ataques de Pedro Sánchez al sistema democrático español. A su juicio, la situación se ha «agravado» estas semanas al pagar los «peajes» de Sánchez a ERC y Bildu, algo que, según ha recalcado, se hace «de forma grosera» y con un «ejercicio de caciquismo impropio de una democracia». Así, ha indicado que han aprobado unos Presupuestos Generales del Estado «por presos en Euskadi» y que «derogan el delito de sedición y disminuyen el de malversación». «El país con más riesgo de fractura nacional y de independentismo en Europa es el país con la legislación más laxa para facilitar los referendos en Europa», ha criticado el líder del Partido Popular.

Todavía así, Feijóo ha querido revelar que el Partido Popular sí ha mantenido contacto con otros grupos políticos de menor representación en el poder legislativo para «saber su opinión ante una posible moción de censura». A su pregunta sobre la moción de censura, a su juicio, casi todas las representaciones políticas consultadas le han trasladado que no la apoyarían, salvo los dos diputados de UPN, los cuales tienen un expediente abierto en su partido, y el parlamentario de Foro Asturias. Mientras destaca la negativa en firme de Teruel Existe. Sin embargo, en su estrategia, se puede contemplar una posible abstención si al final esa iniciativa se registra con otro candidato, que no sea Santiago Abascal, ya que en España la moción de censura tiene que ser constructiva.

El líder del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo ha afirmado que en este momento «desconoce» si esa moción de censura se presentará y quién sería el candidato. «A mí, me parece política ficción que un grupo presente una moción de censura con un candidato desconocido», ha enfatizado durante su entrevista en esRadio, para insistir en que el Partido Popular no va a «reforzar una victoria parlamentaria del señor Sánchez» porque hacerlo «perjudica» al país. Sin embargo, Feijóo ha reconocido que prefiere verse las caras con Pedro Sánchez en las urnas donde puedan decidir de forma directa los votantes españoles. «Pido una moción de censura contundente en todas las urnas de España el 28 de mayo. Creo que esto es lo único que le va a hacer una erosión real al Gobierno», ha insistido en referencia a las elecciones municipales de primavera, comicios que tradicionalmente sientan las bases de las elecciones generales. «No me voy a cansar de pedir elecciones porque creo que España en este momento necesita elecciones, ya que lo que está haciendo Sánchez no fue sometido a las urnas y no tiene el aval de los electores», ha enfatizado el líder del Partido Popular en referencia a que Sánchez negó durante la campaña las concesiones hechas a los partidos independentistas.

Feijóo apela así apela al voto útil con el objetivo de «unir» la fuerza electoral en el Partido Popular, como ya ha hecho en Andalucía Juanma Moreno, el cual ha destacado por tener un discurso centrista para todos los andaluces, llamando la atención de votantes de todo el espectro político. Sin embargo, Feijóo, que ha querido en un tono conciliador recordar su respeto por la estrategia de Vox, ha reconocido que es su intención conseguir la vuelta de la parte del electorado que en las últimas elecciones se ha decantado por Vox.