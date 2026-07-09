El ex DAO acusado de agresión sexual pide el archivo del caso por las «contradicciones» de la denunciante

José Ángel González, ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional que dimitió tras ser imputado por agresión sexual, ha pedido el archivo de su procedimiento judicial por las «contradicciones» de la denunciante. El que fuera DAO apunta a que «el contenido de la grabación junto con las contradicciones incurridas por la querellante impiden sostener la continuación del presente procedimiento».

El pasado 11 de junio, el juez de violencia de género que instruye el caso acordó la incoación de sumario y pidió a las partes que se pronunciasen sobre cómo debía seguir la investigación. La Fiscalía aún no se ha pronunciado, la denunciante solicitó una batería de nuevas diligencias y, por su parte, el DAO pidió que se cerrara el sumario.

OKDIARIO ha tenido acceso en primicia a este escrito en el que José Ángel González explica que, a su juicio, no se sostiene su imputación por agresión sexual. «Nos encontramos ante una querella que se interpone aproximadamente un año después de los hechos que en la misma se relatan», explica la defensa del ex DAO, a la vez que afea que se pusiera la querella inicialmente sin aportar el audio en el que había grabado los hechos.

Los abogados de José Ángel González consideran que se hace innecesaria la práctica de nuevas diligencias y que se concluya el sumario «al no existir diligencias pendientes de practicar que puedan alterar el resultado de lo ya practicado, ni haberse obtenido, tras la práctica de nuevas diligencias, indicios racionales de criminalidad suficientes que permitan sostener la imputación». Considera que ya han ido a declarar y que ya se han incorporado los informes sociales y jurídicos necesarios.

Testimonio sin firmeza

Los abogados del ex DAO consideran que el testimonio de la denunciante no tiene firmeza. «La versión sostenida por la querellante no se ha mantenido de manera uniforme ni en la querella, ni en lo manifestado en sede judicial, ni en relación con la grabación de audio aportada por ella misma», explican en su escrito.

Para la defensa del ex DAO, la querellante entró en contradicciones como el motivo real por el que decide subir al domicilio, la razón por la que no abandona el mismo, el verdadero contexto en el que se desarrolla la conversación, los besos producidos entre ambos, el momento exacto en el que sitúa el hecho central que denuncia, los contactos posteriores mantenidos y hasta las consecuencias inmediatas que dice haber sufrido.

«No estamos ante una versión firme y mantenida, sino ante un relato que ha ido variando conforme avanzaba la declaración y conforme iban reproduciéndose fragmentos de audio en sede judicial», exponen en el escrito los abogados del despacho Fuster-Fabra.

El audio la contradice

Los abogados del ex DAO también explican que la grabación de audio que hizo de los hechos la contradice. Aseguran que la principal prueba objetiva aportada por la querellante no refuerza su versión, sino que la rechaza de plano.

«No corrobora el contexto de sometimiento, rechazo o imposibilidad de abandono del domicilio que intenta construir la querellante, sino que refleja una realidad bien distinta: una conversación marcada por los celos, el control del teléfono de mi mandante, reproches, expresiones de cariño y una dinámica en la que es la propia querellante quien lleva la iniciativa en toda la grabación», explica la defensa de José Ángel González.

El ex DAO devastado

José Ángel González Jiménez se queja también en este escrito de que la filtración de la querella ha provocado que tenga una exposición pública masiva en la que ha sido «señalado, juzgado e incluso condenado, sin haber tenido la más mínima posibilidad de defensa y sin que existiese una comprobación real con material probatorio».

«El resultado de esto para mi mandante ha sido, dicho sea desde el máximo de los respetos y en estrictos términos de defensa, devastador», exponen los abogados del ex DAO. Tal y como informó OKDIARIO, su mujer falleció hace unos días y José Ángel González está destrozado por ello.

La investigación sobre este caso continúa en los Juzgados de Violencia de Género, que ya han transmitido que este delito grave de agresión sexual tendrá que ser juzgado en la Audiencia Provincial de Madrid. En esta fase intermedia, el juez tendrá que decidir si acuerda el archivo como le pide el ex DAO, si practica las nuevas diligencias pedidas por la denunciante o si procesa al que fuera dirigente de la Policía Nacional.