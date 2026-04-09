Eduardo Inda en el foro Madrid Foro Empresarial: «Hay que reformar la Constitución para precisarla y reforzarla»

Eduardo Inda, director de OKDIARIO, protagonizó este jueves la conferencia «Reconstitucionalicemos España» dentro del ciclo Encuentros con Directores de Medios de Comunicación organizado por el Madrid Foro Empresarial, celebrada en el Centro de Negocios de Empresas Ibercaja, en la calle Almagro de Madrid. Moderado por Ignacio Aguado, coordinador de Comunicación del foro, Inda desgranó ante el auditorio un diagnóstico demoledor sobre el deterioro institucional del país y propuso un programa concreto de reformas constitucionales para revertirlo.

«Hay que reformar la Constitución para precisarla y reforzarla, para evitar que nadie tenga la tentación de destrozar las instituciones», afirmó Inda, que no dudó en calificar al presidente del Gobierno de «autócrata». El director de OKDIARIO subrayó que Pedro Sánchez «perdió las elecciones generales de 2023» y que, pese a ello, ha procedido a «cargarse la justicia y los mecanismos de separación de poderes más elementales».

Como muestra más extrema de esa deriva autoritaria sobre la prensa, Inda fue tajante: «La ley de medios de Sánchez es calcadita a la que tenía Franco en el año 39 o el 40». La referencia no es baladí. La Ley de Prensa de 22 de abril de 1938, obra de Ramón Serrano Suñer y promulgada en plena Guerra Civil para suprimir la prensa republicana, convirtió al conjunto de los medios en una institución al servicio del Estado y al periodista en, según su propio texto, «apóstol del pensamiento y de la fe de la nación recobrada a sus destinos».

Sus mecanismos de control —censura previa mediante consignas, nombramiento gubernamental de directores, inserción obligatoria de informaciones y el Registro Oficial de Periodistas— estuvieron vigentes hasta la reforma de 1966 y fueron calcados de los modelos fascista y comunista imperantes en la Europa de la época.

Entre las reformas que Inda considera imprescindibles, destacó en primer lugar blindar la autonomía fiscal de las comunidades autónomas mediante la modificación del artículo 156, poniendo como modelo el caso de Madrid: «Con las rebajas de impuestos que empezó Esperanza Aguirre y que ha llevado a su máxima expresión Isabel Díaz Ayuso, Madrid vive el mejor momento de su historia».

En materia de justicia, reclamó que el Fiscal General del Estado sea elegido por mayoría reforzada del Parlamento y no a propuesta del Gobierno, y denunció que el Tribunal Constitucional se ha convertido en «un tribunal de casación del Tribunal Supremo», lo que calificó de situación «sencillamente bananera».

Inda también cargó contra la ley electoral vigente, abogando por una prima de escaños al partido ganador al estilo griego, el cambio de la circunscripción provincial por la autonómica y la implantación de listas abiertas.

«Las listas cerradas son una aberración antidemocrática. Los partidos funcionan como pequeñas dictaduras, casi como el ejército norcoreano», sentenció. En materia presupuestaria, fue igualmente contundente: «Sánchez lleva tres años vulnerando la Constitución al no presentar los Presupuestos Generales del Estado». Y puso el ejemplo alemán como contraste: «En Alemania Scholz no logró aprobar los presupuestos y se fue a su casa, eso es la democracia».

En el plano educativo, Inda defendió el derecho de los padres a elegir la lengua en que se educan sus hijos, relatando su experiencia personal en Baleares: «No hay nada más sagrado que un padre eligiendo en qué lengua aprenden a pensar sus hijos». Y en lo referente a la Corona, calificó de «auténtica vergüenza» que la Constitución mantenga la prelación del varón sobre la mujer en la sucesión al trono.

Inda cerró su intervención con un mensaje de cautela optimista de cara al cambio de gobierno: «Si el PP y Vox no hacen el tonto —que tienen una afición compulsiva y masoquista a hacer el tonto— pueden estar cerca de los 200 escaños», los necesarios para acometer el procedimiento ordinario de reforma constitucional.