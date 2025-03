Una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Madrid acusa al ex dirigente de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, de un presunto delito de tráfico de influencias relacionado con la recalificación de unos terrenos en Collado Villalba. Según la documentación a la que ha tenido acceso OKDIARIO, Espinosa de los Monteros habría contactado directamente con la portavoz del grupo municipal de Vox en dicha localidad para que recibiera a un empresario con intereses en una operación urbanística.

La denuncia no nace de Vox sino que es consecuencia de una primera denuncia de tres concejales díscolos de la formación de Collado Villalba en el año 2023 y que originó una investigación interna de Vox a través de su Comité de Cumplimiento (Compliance), organismo independiente y autónomo, que recomendó elevarlo como denuncia a la Fiscalía.

Los hechos se remontan a noviembre de 2023, cuando los cuatro concejales del grupo municipal de Vox en Collado Villalba fueron contactados para intentar cambiar el sentido de su voto ante un proyecto de modificación del Plan General de Ordenación Urbana. Inicialmente, los ediles habían decidido abstenerse en la votación, siguiendo la línea oficial del partido.

Según consta en el expediente elaborado por el Área de Cumplimiento de Vox, la cadena de acontecimientos comenzó cuando la portavoz del grupo municipal, Ana Isabel Dompablo Guerrero, recibió una llamada de José Luis Ruiz Bartolomé, diputado en la Asamblea de Madrid y persona cercana a Rocío Monasterio (entonces presidenta de Vox Madrid), quien le indicó que «lo correcto era votar a favor de la recalificación», es decir, a favor de una modificación puntual de la normativa urbanística destinada a cambiar el sistema de ejecución del ámbito Cantos Altos-Vía de Servicio A-6, que permitiría el desarrollo de este suelo, paralizado desde 2003.

Posteriormente, Espinosa de los Monteros también contactó con la portavoz para solicitarle que recibiera personalmente a un representante del dueño del terreno, asegurándole que «eran gente solvente». Cuando la portavoz informó a sus tres compañeros concejales sobre estas llamadas y la propuesta de reunión, estos se opusieron frontalmente a la misma, considerándola una intromisión en sus funciones por parte de personas influyentes del partido.

La situación se complicó aún más cuando la concejal recibió una tercera llamada, esta vez del propio representante del propietario del terreno solicitando la reunión. Al preguntarle quién le había facilitado su número de teléfono, este respondió que había sido Rocío Monasterio, esposa de Espinosa de los Monteros y entonces presidenta provincial del partido.

Lo más grave de la situación, según detalla la denuncia presentada ante la Fiscalía, es que posteriormente se descubrió es que Espinosa de los Monteros – ya no mantenía ningún cargo en Vox tras haber dejado el partido en agosto de 2023- mantenía una «relación mercantil» con el empresario dueño de un parte de los terrenos objeto de la recalificación.

A pesar de la negativa de sus compañeros, la concejal portavoz finalmente accedió a reunirse en solitario con el representante del propietario del terreno. Tras esta reunión y diversas conversaciones internas entre los cuatro ediles, el grupo municipal decidió mantener su posición inicial: abstenerse en la votación. Finalmente, el 30 de noviembre de 2023, el Ayuntamiento de Collado Villalba aprobó el cambio de calificación del terreno con los votos favorables del PSOE y del PP, mientras que Vox se abstuvo, tal como habían decidido inicialmente a pesar de las supuestas presiones recibidas.

La investigación tuvo su origen en una primera denuncia recibida a través del Canal Ético de Vox el 7 de noviembre de 2024, seguida de una segunda denuncia anónima el 5 de febrero de 2025 que aportaba documentación sobre la titularidad de los terrenos.

El informe jurídico que acompaña la denuncia, elaborado por el penalista Carlos Gómez-Jara, concluyó que existen indicios racionales de la existencia de un delito de tráfico de influencias tipificado en el artículo 429 del Código Penal, que castiga al «particular que influyere en un funcionario público o autoridad prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario público o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero».

Espinosa admite la llamada a la portavoz

Por su parte, Iván Espinosa de los Monteros ha admitido haber llamado a la portavoz del grupo municipal en Collado Villalba, pero rechazó que lo hiciera para presionarla. «Están intentando fabricar una historia de que yo llamé para incidir en un cambio urbanístico cuando yo ya me había ido de la portavocía», declaró Espinosa de los Monteros en una entrevista a VozPopuli, quien añadió: «Todo es que llamé a una de las personas responsables del partido en un pueblo para decir: ‘Oye, hay una persona que quiere ir a explicarte lo que vais a votar la semana que viene. Algunas consecuencias que tiene y tal. Ya la ha recibido el PP, ya la ha recibido el PSOE. Vosotros podéis recibir y luego votáis lo que os dé la gana’».

En la misma entrevista, Espinosa de los Monteros también criticó el procedimiento interno seguido por Vox: «Me han abierto un expediente. Hay un canal de denuncias. No se puede decir cuál es la denuncia. No se puede decir quién te denuncia. No te puedo decir cuál es la acusación, no te puedo decir cuándo sucedió».

Según sus palabras, la operación urbanística «ni siquiera se hizo», por lo que considera que «no tiene ninguna importancia» y califica de «pena» y «llamativo» que estén utilizando este tipo de cosas contra él. Contactado por OKDIARIO, el ex portavoz se limitó a decir: «No hay versión. Sólo hay una verdad, y ya sabes de sobra cuál es. Publicad lo que queráis».

El origen de la denuncia

Es relevante señalar que este caso tiene su origen en un conflicto interno, ya que el 24 de octubre de 2024, tres de los concejales del grupo municipal de VOX en Collado Villalba (Ester de las Muelas Peralta, Juan Francisco Álvarez Pulido y Francisco Sáinz Otero) interpusieron una denuncia contra su compañera y portavoz Ana Isabel Dompablo Guerrero por las supuestas presiones recibidas.

Aquella primera denuncia ante la Fiscalía fue archivada en noviembre de 2024, pero la investigación interna del partido continuó y sacó a la luz la presunta relación económica entre Espinosa de los Monteros y el empresario implicado, un elemento que no fue conocido en el momento del archivo de las primeras diligencias.

El delito de tráfico de influencias, según precisa el informe jurídico aportado por Vox, no requiere que se consiga efectivamente el resultado buscado, siendo suficiente la mera actividad de influencia con la finalidad de obtener un beneficio económico.

Vox ha comunicado que el Área de Cumplimiento del partido continúa con la tramitación de la investigación interna para «depurar las eventuales responsabilidades incurridas», y ha puesto a disposición de la Fiscalía toda la documentación para «colaborar en el esclarecimiento de los hechos en lo que resulte necesario».