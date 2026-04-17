Begoña Gómez a la desesperada: acusa a Peinado de «saltarse trámites» para sentarla en el banquillo

Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, ha acusado este viernes al instructor de la causa que le investiga por corrupción, el juez Juan Carlos Peinado, de «saltarse trámites» y avanzar en el procedimiento «de forma anormalmente acelerada». Antonio Camacho, abogado de la esposa del presidente del Gobierno, asegura en un escrito al que ha tenido acceso OKDIARIO que Peinado vulnera los derechos de su defendida con la decisión de procesarla por tráfico de influencias, corrupción, malversación y apropiación indebida sin resolver los recursos interpuestos por la propia defensa.

El abogado de Begoña Gómez denuncia que la decisión se ha tomado antes de resolver un recurso presentado con anterioridad. «La continuación del procedimiento sin resolver los recursos interpuestos no constituye una mera irregularidad procesal, sino una vulneración sustantiva del derecho de defensa, al impedir el control de las decisiones recurridas y privar a esta parte de una garantía esencial del proceso penal», reza el documento presentado por la defensa de la mujer del presidente del Gobierno.

«Si bien esta parte es consciente de que el recurso de reforma no tiene efectos suspensivos, lo cierto es que atenta al derecho de defensa de mi representada la falta de resolución del recurso interpuesto contra el auto de incoación cuando se avanza en el procedimiento de forma anormalmente acelerada», alega el abogado de Gómez.

La defensa de la esposa de Sánchez habla de «vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión, reconocido en el artículo 24 de la Constitución Española, en su vertiente de derecho de defensa y derecho a obtener una resolución fundada en Derecho», debido a «la continuación del procedimiento penal sin que el órgano judicial haya resuelto los recursos interpuestos por las partes contra el auto de incoación».

El procesamiento de Begoña

Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción nº 41 del Tribunal de Instancia de Madrid, acordó en un auto con fecha 11 de abril de 2026 la continuación del procedimiento ante el Tribunal del Jurado contra Begoña Gómez, Cristina Álvarez, asesora de Gómez en La Moncloa y el empresario tecnológico Juan Carlos Barrabés.

Los cargos que se mantienen son tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, malversación de caudales públicos y apropiación indebida, tanto para Begoña Gómez como para su asesora. El juez sobreseyó únicamente el delito de intrusismo profesional y concede, a partir del auto, un plazo de cinco días a las partes para presentar escritos de conclusiones provisionales de cara al juicio oral.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y marido de Begoña Gómez, cargó el martes, horas después de confirmarse el procesamiento, contra el juez Peinado. «Ayer conocimos esta nueva noticia y yo lo he dicho siempre. Yo lo que le pido a la Justicia es que haga justicia y, como estoy convencido de que el tiempo va a poner todo y a todos en su sitio, pues no tengo que decir nada más», dijo el jefe del Ejecutivo durante una comparecencia ante los medios de comunicación en China, tras su reunión con el presidente Xi Jinping.