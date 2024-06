Ana Redondo dice que Almeida, que invierte el doble contra la violencia machista, «deja morir a mujeres»

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha dedicado unas duras palabras al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, al que ha acusado de «dejar morir a las mujeres víctimas de violencia de género». Una dura afirmación que no se sustenta en cifras: el Consistorio destinó el pasado año 7,4 euros por habitante a políticas para la lucha contra la violencia machista, lo que supone duplicar la partida que la ahora ministra dedicaba cuando era concejal en el Ayuntamiento de Valladolid.

Concretamente, la titular de Igualdad acusaba al regidor madrileño de que su «pésima gestión» hace que las mujeres que sufren violencia machista en la capital sean «víctimas de segunda». Redondo ha subrayado que las trabajadoras de la red municipal contra la violencia de género del Ayuntamiento de Madrid se han tenido que poner en huelga por la «falta de recursos, los recortes sistemáticos» y «dilaciones de más de dos meses en la atención a las víctimas de violencia de género».

Sin embargo, desde el Consistorio apuntan que Redondo «no está para dar lecciones». En 2023, cuando Redondo era concejal del Ayuntamiento de Valladolid con Óscar Puente, el presupuesto destinado a políticas de infancia e igualdad era de 1.003.970 euros, que, entre los casi 300.000 habitantes de la región, supone un gasto de 3,4 euros por habitante. Una cifra que duplica el Ejecutivo de Almeida, que el pasado año dedicó 24,4 millones a políticas de igualdad y violencia de género, lo que supone un gasto per cápita de 7,4 euros.

Y no sólo eso. La Ley del sí es sí daba seis meses desde su aprobación -en marzo del 2023- para que todas las comunidades autónomas tuvieran un centro de crisis 24 horas para atender a víctimas de violencia sexual. El Ayuntamiento de Madrid fue el primer centro que puso en marcha este servicio, que muchas comunidades aún no han desarrollado pese a haberse cumplido el plazo. «Madrid está a la cabeza en cuanto a la atención a víctimas de violencia de género en todas sus manifestaciones: violencia en el ámbito de la pareja y ex pareja, violencia sexual o trata» apuntan desde el Consistorio.

Gasto en materia de Igualdad

El compromiso de Almeida con mejorar y ampliar la red es innegable pese a las críticas de la ministra de Igualdad. En 5 años el gasto ejecutado en prevención y atención frente a la violencia machista se ha duplicado: de 7 millones en 2018 a 13,8 en 2023. Asimismo, se ha abierto un nuevo Punto Municipal del Observatorio Regional de Violencia (PMORVG), un centro de crisis para la atención de mujeres víctimas de violencia sexual -Pilar Estébanez-, un centro de atención a mujeres víctimas de violencia sexual y sus familias -Benita Pastrana- y un centro de emergencia a mujeres víctimas de trata, con 15 plazas.

Esto se traduce en un incremento de más de un 40% de las plazas de los recursos residenciales en el plazo de estos cuatro últimos años, a los que se suma la incorporación de 69 profesionales a la red. De hecho, solo en 2023 se unieron 25 de ellos y este 1 de marzo se han incorporado otros cuatro al SAVG 24 horas.

Así, esta red es la más amplia y completa a nivel nacional. Si se comparan las cifras de los recursos que se destinaban a ella en junio de 2019, cuando Almeida llegó a la Alcaldía, y las de marzo de este 2024, se aprecia una inyección de recursos económicos significativa.

En el Servicio de Atención a Víctimas de Violencia de Género 24 horas y Puntos Municipales del Observatorio Regional de Violencia de Género, el precio era de 2.074.816,50 euros, mientras que ahora es de 3.373.865,30 euros; en los Centros de Emergencia marcaba 3.071.234,86 euros y ahora 2.992.655,06 euros; en el Centro de Atención Psico-socio-educativa Norte y Sur ha pasado de los 1.364.004,90 a los 1.403.677,39 euros.

Por su parte, en el Centro de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Trata Concepción Arenal el gasto era de 698.803,18 euros y ahora de 781.000 euros y, finalmente, en los Alojamientos Protegidos para Víctimas de Trata: Casa Pandora y Piso Semiautónomo se invertían 556.600 euros en 2019 frente a los 668.250 euros de ahora.

En lo que se refiere a los gastos relativos a contratos por servicios o recursos, en 2018 se ejecutaron por importe de 5.355.901 euros frente a los 11.862.436,03 euros de 2023, por tanto, el incremento es de 221%. En caso de que exista un repunte puntual de la demanda de la red, existe un contrato adicional con hoteles para poder garantizar la asistencia y el alojamiento a las mujeres que lo requieran. En este contrato el precio de adjudicación es de 59.519,14 euros.