El jugador del FC Barcelona ​​Gerard Piqué no descuida su faceta de empresario. Como hombre de negocios, y entre intervenciones y declaraciones políticas a favor del independentismo, sigue muy pendiente de potenciar su multimillonario patrimonio. Ahora ha decidido montar un restaurante de lujo al que las redes sociales han comenzado a llamar a boicotear precisamente por su apoyo a los separatistas.

Piqué ya cuenta con varias sociedades, entre ellas en el sector de los videojuegos, pero ahora quiere entrar en el mundo de la hostelería de lujo. El defensa culé y de la selección española ha decidido apostar por la cocina en uno de los lugares más emblemáticos de Barcelona, ​​en el edificio Ocean, situado en el nuevo puerto deportivo. El inmueble es propiedad de Thomas Meyer, el dueño de la marca de moda Desigual y estará muy cerca de la sede de esta compañía.

Shakira paga la factura

El restaurante se instalará en la azotea del edificio, que cuenta con siete plantas, y ofrecerá la posibilidad de cenar con vistas de 360 grados ante un panorama espectacular: se podrá ver el mar, el nuevo puerto deportivo de Marina Vela, el Port Vell y la ciudad de Barcelona.

El local dispondrá de 600 metros cuadrados. Piqué se ha asociado con Tomás Tarruella, propietario del grupo Tragaluz y uno de los restauradores más importantes de la Ciudad Condal. También figura en el consejo de administración su pareja, la cantante Shakira. La llamada a boicotear su nueva aventura empresarial por su activismo separatista ya ha comenzado a circular en las redes sociales.

Yo aunque me estuviera muriendo de hambre y en 100 km a la redonda sólo estuviera la mierda del restaurante del separatista @3gerardpique, NO ENTRARÍA. ¡¡Preferiría comer piedras!! — Roberto Alcazar (@Rober_Alcaz) 14 de febrero de 2018

Precisamente la cantante colombiana sabe bien del precio del posicionamiento político de su pareja. El pasado octubre, varios de sus patrocinadores decidieron no renovar su patrocinio como consecuencia del respaldo de Piqué al referéndum golpista del 1-O.

Su padre, consejero

La gestión del restaurante en el que se han embarcado cantante y futbolista correrá a cargo de la cadena En Compañía de Lobos, también propiedad de éste, y en la que el defensa del Barça será uno de sus socios que invertirá en el negocio.

El local se llama Blue Spot. Y aunque en el Registro Mercantil Gerard Piqué figura como consejero, la firma de restauración ha afirmado que se trata de una inversión del padre del futbolista, Joan Piqué. Aunque de momento no ha trascendido el contenido de la carta, todo apunta a que será de gran calidad gracias a la colaboración de Tarruella.

Fracaso en la hostelería

Gerard Piqué ya intentó meses atrás lanzar una hamburguesería en el Ensanche, pero fracasó. El local se encuentra ahora en alquiler. El internacional no es el único futbolista del Barcelona que monta un restaurante en la ciudad. Anteriormente lo han hecho Leo Messi y Luis Suárez con establecimientos dedicados a la gastronomía argentina y uruguaya.

El polémico jugador tiene además otros proyectos. Desde hace unos meses realiza entrevistas a algunos deportistas de primer nivel desde su colaboración con The Players Tribune. Y también se ha informado que él y el jugador del Real Madrid Sergio Ramos serán socios en una red social que bajo el nombre de Powers to the Players, quiere dar protagonismo a los deportistas para ofrecer información ‘veraz’ de su mundo.