Proyectos de energía solar, inteligencia artificial y sostenibilidad ganan la X edición de los Premios Endesa Educa

Fundación Endesa ha dado a conocer esta mañana los proyectos ganadores de la X edición de los Premios Endesa Educa, unos galardones que, impulsados en colaboración con Fundación Europea Sociedad y Educación, reconocen las iniciativas educativas más innovadoras en materia de energía, sostenibilidad y acción climática desarrolladas en centros escolares de toda España.

La ceremonia de entrega de los premios se ha celebrado en la sede de Endesa en Madrid. Los galardones han recaído en centros educativos de Jaén, Cádiz, Santa Cruz de Tenerife y Zamora, cuyas iniciativas destacan por su capacidad para conectar el aprendizaje con desafíos reales relacionados con la transición energética, la economía circular, la eficiencia de los recursos, la conservación del entorno y la innovación tecnológica.

Los Premios Endesa Educa integran y amplían el recorrido de los antiguos Premios Ecoinnovación, reforzando una trayectoria de más de una década reconociendo proyectos educativos capaces de generar un impacto positivo en el entorno. En esta edición, un total de 225 candidaturas fueron seleccionadas para presentar sus proyectos en la fase final de los premios, un 15% más que el año anterior, consolidando estos premios como una de las iniciativas de referencia para fomentar el compromiso de las nuevas generaciones con la transición energética.

Estos premios forman parte de Endesa Educa, el programa educativo con el que Fundación Endesa lleva más de 25 años acercando el mundo de la energía y su uso responsable a los más pequeños. Constan de dos categorías: la Categoría 1 – Proyectos de estudiantes, dirigida a estudiantes de ESO, Bachillerato y Formación Profesional, en la que se ha otorgado un primer premio de 1.500 euros y un segundo premio de 1.000 euros; y la Categoría 2 – Proyectos de centros educativos, cuyos galardones han estado dotados con 2.000 euros para el primer premio y 1.500 euros para el segundo.

Ana Berengena, directora de proyectos de Fundación Endesa, ha destacado que “esta décima edición nos confirma que la educación es uno de los motores más poderosos de cambio. Cada proyecto que hemos visto refleja la mirada de jóvenes que observan su entorno con sensibilidad y con voluntad de transformarlo. Son ideas que nacen en las aulas, pero que trascienden mucho más allá, porque conectan conocimiento, compromiso y futuro”.

Por su parte, Miguel Ángel Sancho, presidente de la Fundación Europea Sociedad y Educación, ha señalado que “año más descubrimos el poder de la educación para transformar realidades. En esta edición hemos comprobado cómo los alumnos hacen de un reto, como es la transición energética, una oportunidad en la que ellos se entienden como parte de la solución, siendo conscientes del impacto que tiene trabajar de manera comunitaria, involucrando a entidades, empresas y sus ayuntamientos. Destacaría especialmente el papel que han dado a los mayores y la sabiduría que pueden aportar al conocimiento de la tierra y su resiliencia”.

Desde la puesta en marcha de estos premios en 2016, un total de 49.737 alumnos de toda España han participado, presentando 1.553 proyectos para contribuir a formar una ciudadanía más consciente y preparada para afrontar los desafíos ambientales y energéticos del futuro.

Ganadores de la X edición de los Premios Endesa Educa

Categoría 1 – alumnado de Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional

El primer premio ha recaído en el IES Fernando III, de Martos, Jaén, por su proyecto Pabellón EcoTech. La iniciativa consiste en la creación de un espacio educativo modular construido con cartón reciclado, tecnología educativa y energía solar. El alumnado participa en todas las fases del diseño y construcción aplicando metodologías STEAM y aprendizaje basado en proyectos, promoviendo la economía circular, el aprovechamiento de energías renovables y la sostenibilidad.

El segundo premio ha sido para el IES Santo Domingo, de Cádiz, por su proyecto La proliferación de Rugulopteryx okamurae, con el cual los estudiantes han desarrollado una propuesta que analiza y gestiona la expansión de esta alga invasora mediante herramientas de teledetección, trabajo de campo e inteligencia artificial. Además, el proyecto explora posibles usos sostenibles de la biomasa recogida, como su aprovechamiento en fertilizantes o productos de ecocosmética.

Categoría 2 – centro educativo

El primer premio ha sido para el IES San Marcos, de Santa Cruz de Tenerife, por iBBi: Sistema inteligente de concienciación sobre el consumo responsable de energía y agua. El proyecto utiliza sensores, tecnologías IoT e inteligencia artificial para monitorizar en tiempo real los consumos energéticos e hídricos del centro, transformando esos datos en herramientas educativas que fomentan hábitos más sostenibles entre toda la comunidad escolar.

Por su parte, el CEIP Nuestra Señora de Gracia, de Zamora, ha obtenido el segundo premio con Escucha el latido de la Tierra II, una iniciativa que busca reconectar al alumnado con la naturaleza y los saberes tradicionales de su entorno. El proyecto vincula la transición energética con el reto demográfico, promoviendo una visión integral del desarrollo sostenible en el medio rural y fortaleciendo el vínculo entre escuela, territorio y comunidad.

Endesa Educa: Más de 25 años acercando la energía a las aulas

La educación constituye una de las líneas estratégicas de actuación de Fundación Endesa. A través de esta área, la entidad contribuye a impulsar una transición energética justa y sostenible, fomentando las disciplinas STEM, promoviendo entre los más jóvenes el uso responsable y eficiente de la energía y que desarrollen las competencias necesarias para convertirse en protagonistas activos del cambio.

En este contexto, Endesa Educa se ha consolidado como uno de los proyectos educativos de referencia de Fundación Endesa. Desde hace más de 25 años, el programa ha ayudado a sensibilizar a estudiantes, docentes y familias sobre la importancia de la energía y su papel en la construcción de un futuro más sostenible a través de recursos didácticos, contenidos interactivos y experiencias que acercan el mundo de la energía a las aulas de una forma innovadora, práctica y accesible.

Con iniciativas como los Premios Endesa Educa, Fundación Endesa reconoce el compromiso de los centros educativos y del alumnado con la sostenibilidad, la innovación y la acción climática, al tiempo que fomenta una nueva conciencia social en la que la eficiencia energética y el respeto por el entorno ocupen un lugar central en la educación de las nuevas generaciones.