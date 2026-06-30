El precio medio de la vivienda nueva en España se elevó un 9,7% en la primera mitad de 2026 con respecto al mismo periodo de 2025 y un 4,9% en comparación con el semestre inmediatamente anterior, hasta alcanzar los 3.458 euros por metro cuadrado en su quinto semestre consecutivo de máximos históricos, según el Estudio de Vivienda Nueva realizado por el Grupo ST.

Las previsiones del grupo apuntan además a que el precio de la vivienda nueva cerrará 2026 con un incremento interanual del 9,3%, lo que supondría una cierta estabilización en el ritmo de crecimiento respecto a los niveles actuales.

Por comunidades autónomas, Madrid (+11,8%), Baleares (+10,6%) y Cataluña (+10,5%) fueron las únicas regiones que superaron la media nacional en variación interanual y concentraron los mayores incrementos de precios.

En el extremo contrario se situaron Melilla (+1,6%), Ceuta (+3,8%) y Asturias (+4,3%), únicas autonomías y ciudades autónomas con subidas inferiores al 5%. El resto de territorios registró incrementos comprendidos entre el 5,1% de Castilla-La Mancha y el 9,3% de la Comunidad Valenciana.

En cuanto a las capitales de provincia, Barcelona mantuvo el precio medio más elevado del país, con 6.310 euros por metro cuadrado, por encima de la barrera de los 6.000 euros.

Tras la capital catalana se situaron Madrid, con 5.471 euros por metro cuadrado, y San Sebastián, con 5.047 euros, superando esta última por primera vez el umbral de los 5.000 euros por metro cuadrado.

Por el contrario, los precios más reducidos se localizaron en Ciudad Real, con 1.416 euros por metro cuadrado, Cáceres, con 1.440 euros, y Ávila, con 1.465 euros.

Casi 8 años de trabajo para comprar

El informe también analiza el Índice de Esfuerzo Inmobiliario, que representa el tiempo que un individuo necesita ahorrar su sueldo íntegro para adquirir una vivienda nueva de tipo medio en España. Según este indicador, al cierre del segundo trimestre de 2026 una persona necesitaría los ingresos íntegros correspondientes a 7,8 años de trabajo para acceder a una vivienda nueva.

La cifra supone un incremento del 0,7% respecto al trimestre anterior y del 3,6% en comparación con el mismo periodo del año anterior, prolongando así la tendencia de aumentos moderados registrada durante los dos últimos ejercicios.

Baleares continuó registrando el mayor nivel de esfuerzo inmobiliario del país, con 20,2 años de salario íntegro necesarios para la adquisición de una vivienda nueva, tras registrar un incremento interanual del 4,2%.

Tras el archipiélago se situaron Madrid, con 10,7 años; Cataluña, con 8,3 años, y Canarias, también con 8,3 años, siendo las únicas comunidades autónomas que superaron la media nacional.

Asimismo, el informe refleja una evolución dispar entre territorios, con trece comunidades autónomas registrando aumentos del esfuerzo inmobiliario y cuatro experimentando descensos respecto al trimestre anterior.

Los incrementos oscilaron entre el 3% registrado en Canarias y el 0,1% de Baleares, mientras que las caídas se movieron entre el 2,6% de La Rioja y el 0,1% de Castilla-La Mancha.