El Gobierno municipal va a impulsar un nuevo reglamento para la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS Madrid), que permitirá destinar más viviendas a jóvenes y familias con rentas medias y arraigo en Madrid.

Así lo ha anunciado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en el Debate sobre el Estado de la Ciudad, quien ha explicado que se elevará el acceso a las viviendas públicas a 7,5 veces IPREM, al igual que lo han hecho otras administraciones en empresas públicas como Casa 47.

Almeida ha destacado que esa modificación va a permitir destinar nuevas promociones a madrileños con rentas medias y empadronados en el municipio de Madrid con una antigüedad mínima de 5 años ininterrumpidos, o de 8 dentro de los últimos 10 años.

Los solicitantes no podrán ser titulares de otra vivienda en propiedad, ni haber sido condenados por delitos relacionados con la okupación ilegal, por impago de rentas o por procedimientos de desahucio derivados de problemas de convivencia en los últimos 5 años. Los adjudicatarios pagarán una renta mensual que nunca superará el 30 % de los ingresos de la unidad familiar.

Alquileres con opción a compra

EMVS Madrid incluirá las viviendas para rentas medias y el arraigo en el nuevo reglamento, que se adecuará a la nueva normativa autonómica, con el que también se va a posibilitar el alquiler con opción a compra, con 600 viviendas que se sumarán a las 1.000 anunciadas por Urbanismo.

Estas viviendas están dirigidas principalmente a los jóvenes o familias sin capacidad de ahorro, que no quieren estar expuestos a las fluctuaciones del precio del alquiler y quieren comprar una vivienda que les dé estabilidad para poder formar un proyecto de vida. Esta fórmula permite ahorrar sin esfuerzo, porque parte del alquiler se convierte en capital, fomentando la cultura del ahorro.

Líderes en vivienda pública

El Ayuntamiento de Madrid se consolida como referente nacional en vivienda pública, al contar con la mayor oferta de alquiler asequible de España. A través de EMVS Madrid, el Consistorio gestiona un patrimonio de 10.000 pisos públicos, un 60% más que en 2019 al comienzo del mandato de Almeida.

Además, cuenta con más de 5.700 nuevos hogares en distintas fases de desarrollo, entre los que se encuentran 2.200 de las dos fases del Plan Suma Vivienda que ya están en marcha.

En los próximos meses se licitará la tercera fase de este plan con más viviendas en nuevos desarrollos. A final de año, EMVS Madrid tendrá en marcha, o en alguna fase de licitación, más de 8.000 viviendas. Muchas de esas viviendas se van a levantar en zonas consolidadas de la ciudad.

EMVS Madrid ha construido el 17%, casi 1 de 5 de todas las viviendas protegidas para alquiler sin opción a compra de toda España en los 2 últimos años, según datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Durante los mandatos de Almeida, el Ayuntamiento, a través de EMVS Madrid, ha realizado una inversión global, ejecutada y comprometida, de más de 1.500 millones de euros. Estas cifras sitúan a la capital a la cabeza del ranking de vivienda pública en régimen de alquiler asequible en España, según el Observatorio de Vivienda y Suelo de dicho ministerio.