Todo el mundo está comprando la lámpara ‘donut’ de IKEA, pero Amazon la tiene a mitad de precio y en varios colores

Los amantes del diseño de interiores y decoración tienen una nueva obsesión, y es una lámpara un tanto peculiar, ya que tiene forma de ‘donut’. Popularizada mundialmente por IKEA de la mano de su colección VARMBLIXT, diseñada por Sabine Marcelis, esta pieza de vidrio translúcido se ha convertido en el accesorio decorativo más demandado.

Conseguir esta atmósfera cálida y acogedora en el salón o el dormitorio no tiene por qué costarnos los 49 euros del modelo de Ikea. En Amazon hemos encontrado la alternativa perfecta a menos de la mitad de precio, con ventajas que mejoran incluso a la versión de la firma sueca, ya que cuenta con control táctil regulable y está disponible en varios colores.

La fiebre por el diseño de donut: transforma cualquier rincón

El éxito de la lámpara donut radica en su silueta y en el tipo de iluminación que proyecta. No es una lámpara convencional para iluminar toda una estancia, sino una luz de ambiente difusa e indirecta pensada para aportar calma y calidez.

Al atravesar el vidrio coloreado, la luz crea un resplandor envolvente que convierte una mesa auxiliar, una estantería, el mueble del recibidor o la mesita de noche en un rincón de revista de decoración.

Por qué debes comprarte esta alternativa de Amazon

El modelo disponible en Amazon clava la estética circular retro del donut de cristal, pero añade funcionalidades prácticas pensadas para el día a día. Mientras que la clásica de IKEA se comercializa principalmente en su icónico tono ámbar/naranja translúcido, la versión de Amazon permite elegir entre diversos acabados de color para adaptarse a la paleta de cualquier estancia.

Incorpora un sensor táctil intuitivo que permite encender, apagar y regular los niveles de brillo con solo tocar la superficie, ideal para modular la atmósfera según la hora del día o para usarla como luz nocturna quitamiedos.

Integra luces LED que no desprenden calor y cuidan el consumo eléctrico.

Mientras el modelo de Ikea cuesta 49 euros, esta alternativa la encuentras en Amazon por 20,99 euros, convirtiéndose en un capricho asequible o en el regalo perfecto para amantes del interiorismo.

Todas las cualidades de la lámpara donut de Amazon

Olvídate de interruptores, basta con tocar la lámpara para encenderla, apagarla o regular la intensidad. Puedes ajustar el brillo y encenderla cómodamente desde la cama o el sofá sin levantarte.

Emite una luz suave y difusa pensada para crear una atmósfera acogedora, relajante y perfecta para desconectar. Su sistema de instalación semiempotrado permite colgarla en la pared como aplique o apoyarla sobre cualquier mueble, pasillo, salón o dormitorio.

Hazte con el clon más buscado de la temporada antes de que vuelva a agotarse.