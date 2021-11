Uno de los protagonistas de la semana ha sido el polémico presidente de Tesla, Elon Musk. El multimillonario ha vendido el 10% de sus acciones en la compañía -valoradas en 5.000 millones de dólares- tras realizar una encuesta en sus redes sociales en la que 3,5 millones de usuarios, el 58% de las personas que votaron, apoyaban la venta de los títulos. Una operación que ha provocado la caída en Bolsa del valor hasta perder 50.000 millones en tan sólo dos días. Pero, ¿cuáles son los verdaderos motivos por los que el consejero delegado del fabricante de coches eléctricos se ha desprendido del 3% de su participación?

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.

Do you support this?

— Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2021