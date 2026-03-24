Batalla judicial por la marca de productos dietéticos Bi1. El fondo español Proa Capital, que cofundó y de la que es socio director Fernando Ortíz, se arriesga a una reclamación de hasta 40 millones de euros acusado de comercializar estos productos sin ser el dueño de la licencia.

Miguel Perdomo, dueño del 40% del capital de Nutrición Clínica Genérica, propietario de la licencia según la Oficina de Patentes y Marcas, ha planteado una guerra judicial contra sus ex socios y ahora accionistas junto a Proa Capital de Nutrimed Clinical Nutrition, empresa que está comercializando la marca Bi1 supuestamente sin tener la licencia. Proa Capital no ha contestado a este diario.

Según explica Perdomo, las ventas anuales de estos productos dietéticos se encuentran entre 15 y 20 millones de euros, por lo que la demanda de reclamación que presentará contra la empresa comercializadora, participada en un 75% por Proa Capital, ascendería a 40 millones al acumular ya dos años sin licencia.

De acuerdo con la Oficina de Patentes y Marcas, y en una consulta de hace sólo unos días por parte de Perdomo —como se ve en la imagen—, el traspaso de la licencia a la nueva empresa de Proa Capital y de José Javier Díaz, ex socio de Perdomo, ha sido suspendida.

El conflicto arranca en octubre de 2023, cuando los socios de Perdomo, entre ellos José Javier Díaz, valiéndose de que sumaban el 60% del capital de la empresa, acordaron la liquidación de la compañía y el nombramiento de un liquidador. Perdomo votó en contra y presentó una demanda de impugnación de los acuerdos de esa Junta de Accionistas, y el 18 de junio de 2024 el juez admitió parte de las medidas cautelares, entre ellas, el nombramiento del liquidador.

Sin embargo, sin tener en cuenta la orden judicial, notificada el 20 de junio de 2024, el liquidador, Enrique Gutierrez, traspasó al día siguiente, 21 de junio, la marca Bi1 a la compañía de los ex socios de Perdomo y de Proa Capital, según aparece también en los registros de la Oficina de Patentes y Marcas. Perdomo sospecha de la relación entre el liquidador y su ex socio, José Javier Díaz, a quienes se ha visto desayunando juntos en medio de todo el proceso.

Con la marca Bi1 en su poder, la empresa de Proa Capital y de los ex socios de Perdomo inició las ventas de estos productos dietéticos, que generan entre 15 y 20 millones de euros anuales, según Perdomo.

«Están vendiendo estos productos sin licencia pese a que través de burofax se les ha advertido a todas las partes», explica a este diario Perdomo, ex trabajador de Abbott y creador de la marca Bi1. En efecto, Perdomo ha remitido varios burofax a los implicados, sin respuesta.

La batalla se encuentra en estos momentos a la espera de que el juez se pronuncie sobre la demanda de impugnación de la Junta de Accionistas de octubre de 2023 que declaró la quiebra de la empresa propietaria de la marca, de la que Perdomo tenía el 40% y los otros dos socios, el 60% restante.

Además, valiéndose de tener la mayoría del 60% del capital, vendieron la empresa y la marca Bi1 a Nutrimed, la empresa de Proa Capital y José Javier Díaz. «Con la impugnación de la Junta de Accionistas de octubre de 2023 reclamaré la anulación de la venta y transmisión de la marca Bi1», explica. Además, presentará una querella por apropiación indebida de la marca.