Es oficial y marca un antes y un después: la nueva norma que regala 15.000 euros a quienes decidan comprar una vivienda

Comprar una casa ya no es lo mismo que hace unos años, cuando nos lo podíamos plantear con algo de esfuerzo. Ahora, en muchos casos, el problema ni siquiera es pensar en pedir una hipoteca, ya que antes debemos tener ahorros, cubrir la entrada, asumir los gastos iniciales ahí es donde se atasca mucha gente. Por eso, cada vez que aparece una ayuda pública que toca justo ese punto, llama la atención y no porque solucione todo, pero sí porque puede desbloquear situaciones que, de otra manera, se quedarían paradas. Y entre las que muchos desconocen hay una que puede llegar hasta los 15.000 euros y te puede servir para comprar tu vivienda.

En los últimos días, Galicia ha puesto sobre la mesa esta medida de hasta 15.000 euros para quienes compren vivienda en determinados casos. Se trata de una línea de ayudas de la Xunta con un presupuesto total de 2 millones de euros. Y además de ese dinero, la mayor parte, 1,5 millones, se va a destinar a vivienda protegida, mientras que el resto, medio millón, tiene un destino bastante concreto: viviendas en centros históricos. Y es ahí donde aparece el foco real de la medida de la que os queremos hablar ya que no se trata de una ayuda para cualquier compra ni para cualquier perfil. Está pensada para quienes van a vivir en esa vivienda, no para inversión ni para segundas residencias.

La nueva norma que regala 15.000 euros a quienes decidan comprar una vivienda

Si vives en Galicia y te quieres acoger a esta ayuda de hasta 15.000 euros para comprar una vivienda, debes cumplir un requisito económico claro ya que los ingresos no pueden superar 6,5 veces el IPREM. Es el filtro habitual en este tipo de ayudas, aunque no siempre todo el mundo tiene claro dónde está ese límite y tampoco ese importe es así del todo.

En general, el importe puede llegar hasta los 10.800 euros, y si el comprador tiene menos de 36 años, sube hasta los 12.800 euros. Pero además, hay un escenario en el que la cifra cambia bastante ya que si la vivienda está dentro de una zona concreta, las llamadas áreas Rexurbe, la ayuda puede alcanzar los 15.000 euros y no sólo eso, sino que el matiz está en que en este caso no existe límite de edad. Además, en todos los supuestos, la ayuda cubre hasta el 20% del precio de la vivienda, con esos topes como máximo.

Qué son esas zonas donde la ayuda es mayor

Lo de las áreas Rexurbe puede sonar técnico, pero la idea es bastante simple ya que se trata de zonas que necesitan ser revitalizadas. Normalmente centros históricos o áreas urbanas que han ido perdiendo actividad con el tiempo. En el caso concreto de Galicia las encontramos en zonas como A Coruña, Ferrol, Mondoñedo, Ribadeo, Monforte de Lemos, Tui, Baiona, Ourense o Ribadavia, entre otras. De este modo, si alguien compra vivienda en estas zonas, se incentiva la recuperación del entorno y por eso la ayuda es mayor.

Por otro lado, hay un punto que no es menor y que, en muchos casos, puede ser incluso más importante que la propia ayuda ya que esta subvención es compatible con el aval del 20% que ya ofrece la Xunta de Galicia. Y esto cambia bastante el escenario, porque uno de los mayores problemas al comprar no es pagar la casa, es tener el dinero inicial. La entrada. Ese 20% que el banco no cubre. De este modo, si se combina el aval con esta ayuda, la barrera de entrada se reduce bastante. No desaparece, pero se hace más asumible.

Una medida que no es la primera vez que se aplica

Esta medida no sale de la nada. Forma parte del Pacto de Vivenda de Galicia 2021-2025, que ya incluía ayudas similares. De hecho, en ese periodo se concedieron más de 600 ayudas, concretamente 645, con una inversión que superó los 6,75 millones de euros. No es una cifra enorme si se compara con la demanda real, pero sí sirve para ver que el modelo ya se ha aplicado antes. Y ahora se vuelve a impulsar, con un enfoque parecido.

Cuándo se puede pedir la ayuda

El calendario también está definido. Las ayudas se publicarán en el Diario Oficial de Galicia. A partir de ahí, el plazo de solicitud se abrirá cinco días después y se mantendrá activo hasta el 15 de octubre de 2026. No es un plazo corto, pero tampoco conviene confiarse. Este tipo de ayudas suelen tener bastante demanda, sobre todo cuando se hacen públicas.

Tampoco se puede decir que alguien vaya a comprar una vivienda sólo por una ayuda de este tipo. Eso está claro, pero sí puede ser ese empujón que faltaba ya que al final, cuando se trata de números, cada euro cuenta. Y 10.000, 12.000 o 15.000 euros no son una cantidad menor sobre todo al hablar de vivienda especialmente si es la primera vez que nos planteamos tener nuestra propia casa, algo que muchas personas ven como algo casi imposible.