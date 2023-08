Misterio resuelto: este es el dinero que tenemos que tener ahorrado si queremos jubilarnos

Cuando llega el momento de la jubilación es muy importante tener en cuenta el dinero del que se va a poder disponer cada mes para así asegurarse de que se pueden cubrir con garantías todos los gastos básicos, como por ejemplo los del hogar. Si quieres saber qué ahorros debes tener al jubilarte para garantizar que no pasarás apuros económicos, sigue leyendo y podrás calcular cuándo empezar a ahorrar… ¡toma nota!.

¿Cuántos ahorros debes tener al jubilarte?

Son muchas las dudas que surgen cuando empiezas a pensar en el momento de la jubilación, aunque aún seas relativamente joven para ello, y muchas de ellas están relacionadas con el dinero, por ejemplo con cuál será la cuantía de tu pensión de jubilación o cuánto dinero deberías tener ahorrado cuando llegue ese momento para no pasar apuros y poder incluso darte algún capricho de vez en cuando.

Cada persona es un mundo, con diferentes gastos e ingresos, diferentes hábitos y muchas cosas que pueden influir en el dinero que va a necesitar cada mes, por lo que no se puede decir simplemente «necesitas X dinero ahorrado cuando te jubiles». La cantidad que cada cual deba tener ahorrada dependerá de factores que incluso van más allá de ti, como por ejemplo de las medidas que los políticos que gobiernen en cada época tomen en el tema de las pensiones y los jubilados.

El tema de las pensiones no tiene muy buen futuro, y aunque está claro que no van a desaparecer, sí que se estima que en 20-30 años estén casi bajo mínimos o que un trabajador tenga que prácticamente pagar una pensión de un jubilado, lo cual no podría sostenerse. En Europa, una pensión cubre el 52% del sueldo antes de jubilarte, porcentaje que sube al 72% en el caso de España, por lo que el ajuste que tendremos que hacer los españoles será brutal.

Se calcula que, al jubilarse, los gastos serán aproximadamente un 70% con respecto a antes de la jubilación, y el porcentaje medio de sueldo que cubrirá la pensión será el 60%, por lo que hay ahí un 10% que es importante tener ahorrado para que puedas cubrirlo todo con garantías, siempre contando en el caso de sueldos medios, quienes tengan sueldos altos seguramente no tengan problema con su pensión y les dará para cubrirlo todo.

En líneas generales, lo ideal es que destines el 10% de tu sueldo cada mes a los ahorros para la jubilación, durante el mayor número de años posibles, ya que es un dinero que realmente nunca te va a sobrar y que aunque vayas a tardar muchos años en utilizarlo, merecerá la pena. Y si al final tienes una pensión que te cubre bastante bien, pues eso que tienes ahorrado para hacer un gran viaje o vivir más holgadamente cada mes.