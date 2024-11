Fundación Mapfre ha asegurado que defiende una reforma política para que «cada persona pueda decidir» cómo y cuándo jubilarse. Así lo ha expuesto la entidad durante la presentación de su informe IV Mapa de Talento Senior, donde ha planteado los problemas de las personas mayores de 50 años, y al que ha acudido OKDIARIO. La organización asegura que aboga por «una flexibilización» en la jubilación.

«Desde el Centro de Investigación de la Fundación Mapfre abogamos por una flexibilización del paso de la fase activa al retiro. Como decimos, se trata de convertir o de profundizar en la jubilación como un derecho y no como algo que venga impuesto por factores externos», ha defendido la entidad durante la presentación.

«Aclaro, una vez más, para que no haya malos entendidos, que no estamos propugnando un retraso, o un retraso generalizado, de la jubilación en España. Un café para todos. Si no que lo que queremos, o lo que aspiramos, es a que se configure un marco donde cada persona pueda decidir en función de sus condiciones, de su situación personal o familiar, de sus necesidades y de sus preferencias, en qué momento y en qué medida quiere jubilarse», explica Fundación Mapfre.

En ese sentido, la entidad entiende que cada persona puede tener diferentes preferencias y que debe de tener la opción de poder decidir cómo va a ser su retiro de forma voluntaria: «Habrá algunos que quieran posponer la jubilación hasta mucho más allá de la edad de referencia o no jubilarse nunca y otros que necesitarán jubilarse antes».

Por ello, Fundación Mapfre pide una legislación que abandone la rigidez y que permita una mayor flexibilidad para que los españoles tengan mayor poder de decisión. En España existe una edad de jubilación ordinaria que varía según los años cotizados. Esta edad es de 66 años y 6 meses si se han cotizado menos de 37 años y 9 meses, o de 65 años si se han cotizado al menos 37 años y 9 meses.

En la actualidad, es posible acceder a la jubilación anticipada, aunque se aplican coeficientes reductores a la pensión; puede ser voluntaria, hasta dos años antes de la edad ordinaria, o involuntaria, hasta 4 años antes, en casos como despido.

Informe de Fundación Mapfre

En el informe de Fundación Mapfre, la entidad ha llegado a varias conclusiones: «Sigue existiendo brecha de género en el mercado laboral de los mayores de 55 años en España. Pese a los avances recientes, las mujeres tienen peores tasas de emprendimiento, trabajo autónomo, actividad, empleo y niveles más altos de desempleo. También tienen peores sueldos, con brecha salarial de hasta el 27% en la franja de más de 65 años, así como muy poca presencia en los cargos de gerencia y alta dirección, y una percepción social de invisibilidad con respecto a su trabajo, que, en muchos casos, se vincula a los cuidados y al voluntariado».

El proceso de envejecimiento demográfico en España muestra una evolución marcada por un mayor crecimiento de la población femenina respecto a la masculina entre 2008 y 2022, con 1,8 millones de mujeres más frente a 1,66 millones de hombres.

Las mujeres representan el 55% de la población sénior total, lo que evidencia su predominio en este grupo. Este crecimiento se refleja especialmente en la población activa y ocupada, donde las mujeres mayores de 55 años han aumentado significativamente su presencia, pasando del 35% al 45% de los ocupados sénior entre 2008 y 2023. Actualmente, de los 4,4 millones de trabajadores sénior, 1,9 millones son mujeres.

Sin embargo, a pesar de esta tendencia positiva, persisten desigualdades de género en el mercado laboral sénior, según Fundación Mapfre. Aunque las distancias se han reducido, los hombres siguen siendo mayoría en términos de actividad y ocupación, y las tasas femeninas en ambas categorías son inferiores.