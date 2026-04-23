Huelga de gasolineras en España para el puente de mayo: horarios, servicios mínimos y cómo afecta a los conductores

Los sindicatos UGT FICA y Comisiones Obreras Industria han convocado una huelga en el sector de las gasolineras en España para el puente de mayo, concretamente los días 30 de abril y 3 de mayo (fechas de inicio y fin). Lo han justificado esgrimiendo la «actitud inaceptable de la patronal en la mesa negociadora» tras meses de negociación.

El objetivo de la huelga, señalan, es topar el índice de precios de consumo (IPC) sin garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo y eliminar incrementos salariales previamente planteados. Denuncian que «las personas trabajadoras ven cómo su salario pierde valor mes a mes» mientras que los precios de los combustibles suben y las empresas «continúan acumulando beneficios».

Los sindicatos exigen un «convenio digno» que garantice «salarios justos», con una subida mínima del 2% anual y una cláusula de garantía que asegure la actualización conforme al IPC real más un 0,5%.

Efecto de la huelga en los conductores en España

La huelga de las gasolineras tendrá lugar entre las 12:00 horas y las 16:00 h del jueves 30 de abril, víspera del Día del Trabajador (1 de mayo), justo cuando miles de coches comiencen sus desplazamientos. También hay previstos durante las 24 horas del día para el domingo 3 de mayo, cuando comience la ‘operación retorno’ y finalice el puente.

Si no hay cambios en las negociaciones, el Gobierno tendrá que publicar la orden de servicios mínimos, indicando las gasolineras que sí deberán prestar servicio durante las horas en las que estén activos los paros. Las estaciones de autoservicio de carburantes, que no disponen de personal, permanecerán abiertas con normalidad, aunque se espera que en estas haya largas colas para repostar. En caso de que no se reponga el suministro, puede darse que haya gasolineras en España sin gasolina o diésel.